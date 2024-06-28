 

Apple меняет политику в отношении неоригинальных деталей для iPhone в iOS 18

28.06.2024, 15:15, Разное
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Apple заявила о серьёзных изменениях в своей политике поддержки неоригинальных запчастей для iPhone в будущей операционной системе iOS 18.

Так, с 2024 года пользователи смогут активировать функцию True Tone даже на сторонних дисплеях iPhone. Ранее эта возможность была доступна только для оригинальных экранов, требующих особой калибровки. Владельцы смогут и вовсе отключить True Tone в настройках, если сторонний дисплей будет работать некорректно.

Новая функция iOS 18 также позволит пользователям отслеживать ёмкость и количество циклов перезарядки аккумулятора, даже если он от стороннего производителя. При этом Apple предупреждает, что точность данных может быть не такой высокой, как в случае с оригинальными батареями.

Точная дата появления этих изменений не названа, но ожидается, что они будут реализованы с выходом iOS 18 осенью 2024 года.


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