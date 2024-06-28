 

Мнение «аналитика»: О «нашем» Трампе… Ну, что, довольны, д***, б***?

28.06.2024, 14:55, Разное
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Да-да-да, «#Трамр — красава», разделал оппонента под орех, а «#Байден слил».

Все довольны первыми дебатами двух новых-старых кандидатов в американские президенты? Все радуются «панике» среди демократов, поскольку стало очевидно, насколько быстро действующий глава Белого дома теряет кондиции и позиции?

Зря радуетесь.

Если бывший американский президент Дональд #Трамп вернётся в Белый дом, а предпосылки к этому есть, это будет намного хуже для России, чем нынешняя администрация.

Главное, что прозвучало на CNN минувшим вечером: Дональд Трамп уже отвергает «мирный план» своего российского визави Владимира Путина. И вкупе с информацией из его штаба о том, что нашумевшее предложение двух трамповских советников «заморозить» российско-украинский конфликт по ЛБС — это их личная инициатива, не более, можно примерно прикинуть, чего же на самом деле хочет The Donald.

И это — не «отдать» Владимиру Путину побольше Украины, чтобы его умиротворить.

А учитывая, что именно Дональд Трамп:
— ввёл против России больше санкций, чем любой другой предшественник;
— недрогнувшей рукой остановил строительство «Северного потока» вопреки возражениям немцев;
— эффективно «накрыл» #Китай торговыми пошлинами и прочими санкциями так, что китайская #экономика оступилась…
…глупо сомневаться, что если он вернётся, то в этот раз будет как-то по другому

Так чему вы радуетесь-то?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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