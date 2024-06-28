Александр Беглов спас тонущий бриг «Россия» с алыми парусами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов благодаря своему высочайшему профессиональному уровню и бдительности сумел предотвратить масштабную трагедию.

В ходе еженедельной общегородской инспекции 27 июня градоначальник обратил внимание, что пришвартованный на набережной Невы бриг «Россия», который должен был принять участие в празднике выпускников «Алые паруса», немного наклонился.

Глава Северной столицы распорядился немедленно вызвать на место сотрудников МЧС, а сам поднялся на борт корабля с алыми парусами. В трюме «России» губернатор обнаружил течь и начал бороться за живучесть судна — до прибытия спасателей Беглов сумел вручную откачать около 500 кубометров воды.

– Исключительно благодаря самоотверженности и профессионализму дорогого Александра Дмитриевича судно осталось на плаву. До трагедии оставались минуты, мало кто из опытных моряков верно бы оценил ситуацию, а наш дорогой губернатор смог, – сказал журналистам капитан «России» Сергей Шнуров.

Сам Беглов попросил журналистов не уделять внимания его подвигу, отметив, что «любой нормальный мужик поступил бы таким образом». В настоящий момент специалисты завершили работы на корабле, поэтому «Россия» сможет принять участие в «Алых парусах» 28 июня.

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