 

Рупор кремлевской пропаганды: МО РФ о беспилотниках США в Черном море

28.06.2024, 12:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заявление МО РФ о беспилотниках США в Черном море.

В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России.

Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима.

Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией.

Ответственность за это будут нести страны НАТО.

Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации.

PS. Ждем практической реализации.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Пакет с пакетами

28.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Глава СК РФ предложил вернуть в России смертную казнь

28.06 / Мнение: История Байденов

28.06 / YouTube внедряет функцию Jump Ahead с ИИ для перемотки скучных моментов

28.06 / Red Magic 9S Pro бьет рекорды в AnTuTu еще до официального релиза

28.06 / Мнение: Почему Боливия важна для России, причины бедности Венесуэлы и заработок на теневом флоте

28.06 / Невролог Гайфутдинов: Малоподвижный образ жизни провоцирует деменцию

28.06 / Кардиолог Кореневич объяснила, стоит ли беспокоиться за скачки давления

28.06 / Россияне подвергаются новому виду мошенничества, связанного с недвижимостью

28.06 / Белый дом: Байден «убедительно победил» на дебатах, но в следующий раз вместо него выступит вице-президент Харрис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика