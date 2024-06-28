Эксперта из МТС рассказал, как спасти утопленный телефон

В дождливое лето и при отдыхе у воды возрастает риск неприятных происшествий со смартфонами. Эксперт МТС Наталья Голицына раскрыла секреты, как спасти гаджет, если в него попала влага.

Первым делом следует выключить устройство и не пытаться его включить. Это предотвратит короткое замыкание. Уберите лишнюю воду с поверхности мягкой тряпкой или бумажными полотенцами.

Если конструкция смартфона позволяет, извлеките батарею и SIM-карту. Их нужно сушить отдельно. Для ускорения сушки не стоит использовать фен или нагревательные приборы, так как это может повредить электронику. Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами: высокие температуры могут нанести вред устройству.

“После того, как смартфон визуально высохнет, оставьте его на несколько часов или даже сутки для окончательного высыхания, – рекомендует эксперт. – Затем можно попробовать включить устройство и проверить его работоспособность”.

Если после этих мер смартфон не включается или работает нестабильно, стоит обратиться в сервисный центр. Профессионалы проведут глубокую диагностику и ремонт.

Чем быстрее вы приступите к просушке смартфона, тем выше шансы на его спасение. Помните об этом, особенно в дождливую погоду и при отдыхе у воды.