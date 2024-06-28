Рост доверия россиян к операторам персональных данных: главные выводы исследования НАФИ

За последние годы россияне стали больше доверять операторам персональных данных. По итогам исследования НАФИ, проведенного в мае 2024 года, в топ-3 наиболее надежных операторов вошли:

Государственные интернет-сервисы

Банки

Крупные маркетплейсы

Значительный рост доверия зафиксирован к маркетплейсам, как российским, так и зарубежным. Несмотря на незначительный рост, банки по-прежнему сохраняют высокий уровень доверия. В то же время, мобильные операторы и сервисы электронных платежей утратили позиции в этом рейтинге.

Эксперты НАФИ отмечают, что увеличение доверия имеет и обратную сторону: россияне все чаще перекладывают ответственность за безопасность своих персональных данных на владельцев сайтов, поставщиков услуг и государство. Доля тех, кто уверен в способности самостоятельно защитить свои данные, сократилась с 44% в 2023 году до 40% в 2024 году.

Заместитель генерального директора НАФИ Тимур Аймалетдинов подчеркнул необходимость инвестиций не только в улучшение программного и технологического обеспечения, но и в обучение цифровой грамотности, а именно – в повышение осведомленности о правильном обращении с персональными данными.

Опрос охватил 1600 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.