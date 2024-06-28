Cancer Research: Ночная потливость является симптомом рака

Специалисты онкологической службы Cancer Research предупреждают: обильное ночное потоотделение может быть признаком различных видов рака. При целом ряде состояний, в том числе при инфекциях и гормональных колебаниях, отмечается ночная потливость, но если она возникает при хорошем самочувствии в течение дня, это повод обратиться к врачу.

Эксперты рекомендуют: “Если у вас возникает очень сильная, обильная ночная потливость или необъяснимая лихорадка, поговорите со своим врачом”.

Онкологи из Cancer Research назвали чрезмерное ночное потоотделение возможным признаком рака. В частности, такое потоотделение может происходить при неходжкинской лимфоме, лимфоме Ходжкина, карциноидных опухолях, лейкемии, раке кости, раке предстательной железы, раке почки и опухолях щитовидной железы.

Помимо этого, при развитии рака возникают жалобы на необъяснимую повышенную усталость и утомляемость, необъяснимые синяки и непроизвольное снижение веса.