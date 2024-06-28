«Люди ходили и улыбались, как ненормальные» – петербургские чиновники возмущены появлением цветного мурала с котом на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге разыскивают художника, создавшего цветной мурал с изображением кота на Невском проспекте.

Чиновники обвиняют его в вандализме, самоуправстве и хулиганстве, а также намерены взыскать с него издержки, которые городские власти понесли при закрашивании рисунка. По словам представительницы администрации Эльвиры Лурье, рисунок оказал негативное воздействие на петербуржцев.

– Я сама лично приезжала, когда это безобразие ещё не закрасили. Ещё и цветным нарисовали, как в дурдоме. И эффект такой же, понимаете? Люди ходили, смотрели и улыбались, как ненормальные, – пожаловалась она журналистам. – Вот как дурачки идут, понимаете? Что про них другие подумают – им плевать. А что иностранцы подумают?

Благодаря оперативной реакции администрации района, несанкционированное изображение просуществовало меньше двух суток. Сейчас правоохранительные органы изучают записи с камер и опрашивают свидетелей, чтобы выявить и привлечь к ответственности автора рисунка.

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