Диетолог расказал о важности яблок для здоровья сердца

По словам диетолога Эли Бречер, употребление двух яблок в день может значительно улучшить здоровье сердца, в частности снизить уровень холестерина. Daily Mirror сообщает, что Бречер связывает это с пектином, содержащемся в яблоках, который помогает контролировать уровень холестерина, причем наибольшая его концентрация находится в кожуре и сердцевине.

Диетолог также подчеркивает, что яблоки способствуют снижению артериального давления, укреплению сердечно-сосудистой системы и профилактике инсультов. Это происходит благодаря полифенолам, содержащимся в яблоках.

Еще одним значимым преимуществом яблок является их богатый витаминный состав. Съедая одно яблоко, можно получить около десяти процентов суточной нормы витамина С, а также витамины К и Е.

«Снижение уровня холестерина в крови имеет первостепенное значение для поддержания здоровья сердца и сосудов. Помимо яблок существует множество других продуктов, которые помогают контролировать и снижать уровень холестерина», — говорит врач-терапевт Ирина Андреева, специально для МедикФорум.

10 продуктов для снижения холестерина

Овес и цельнозерновые продукты: «Овес содержит растворимую клетчатку, которая помогает уменьшить всасывание холестерина в кровоток», — говорит Андреева. То же самое относится и к другим цельнозерновым продуктам, таким как ячмень и коричневый рис.

Орехи: «Миндаль, грецкие орехи, фундук и другие орехи богаты полезными жирами и фитостеролами, которые помогают снизить уровень холестерина», — объясняет терапевт. Употребление небольшого количества орехов в день может улучшить липидный профиль крови.

Рыба и морепродукты: жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень триглицеридов и улучшить общий липидный профиль.

Авокадо: авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня «плохого» (LDL) холестерина и повышению уровня «хорошего» (HDL) холестерина.

Бобовые: чечевица, фасоль, горох и другие бобовые богаты растворимой клетчаткой и растительными белками, которые помогают снизить уровень холестерина в крови.

Оливковое масло: «Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые помогают снизить уровень LDL-холестерина и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы», — отмечает Андреева.

Фрукты и овощи: фрукты, такие как цитрусовые, ягоды и груши, а также овощи, такие как брокколи, морковь и шпинат, богаты клетчаткой, антиоксидантами и фитонутриентами, которые способствуют снижению холестерина.

Чеснок: чеснок содержит аллицин и другие соединения, которые помогают снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Зеленый чай: зеленый чай богат антиоксидантами, такими как катехины, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья сердца.

«Регулярное включение этих продуктов в рацион может значительно помочь в поддержании нормального уровня холестерина и улучшении общего состояния здоровья», — заключает Андреева. Ранее МедикФорум сообщал о вреде белковой диеты.