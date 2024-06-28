Уролог перечислила скрытые симптомы мочекаменной болезни

Уролог Дарья Фирсова назвала скрытые симптомы мочекаменной болезни, которая зачастую протекает бессимптомно. Конкременты (камни в почках) разного размера образуются из солей в моче и слипаются в благоприятной среде.

Среди характерных признаков обострения Фирсова отметила боли в пояснице, примеси крови в моче, резкий запах и потемнение мочи, частые позывы к мочеиспусканию. Самое болезненное состояние – почечная колика, возникающая из-за перекрытия мочеточника камнем. В этом случае резкие боли пронзают поясницу, ухудшается самочувствие, повышается температура, начинается лихорадка, возникает рвота.

Но Фирсова подчеркнула, что мочекаменная болезнь не всегда проявляется явно. Симптомы могут быть неочевидными, в виде усталости, забывчивости, проблем со сном. Ранее портал MedikForum.ru сообщал о повышенных рисках для здоровья печени в летний сезон.