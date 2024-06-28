 

Кардиолог: Статины продлевают жизнь диабетикам

28.06.2024, 10:47, Разное
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Кардиолог Алексей Утин призывает диабетиков не бояться принимать статины. Эти препараты обычно используются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, но Утин подчеркнул их пользу и для больных диабетом. Статины снижают уровень холестерина, что предотвращает развитие инфарктов и инсультов, которые случаются у диабетиков в 4-7 раз чаще, чем у здоровых.

Утин признает, что статины могут повышать уровень сахара в крови, но это повышение незначительное. Исследования показали, что аторвастатин снижает риск инфаркта и инсульта у диабетиков 2 типа на 40%. В то же время отказ от статинов увеличивает вероятность сердечно-сосудистых проблем на 30%.


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