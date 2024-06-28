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Ярославцы накопили на счетах 360 млрд рублей

28.06.2024, 9:52, Новости
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Вклады ярославцев на счетах банков к началу лета составили 360 млрд рублей без учета счетов эскроу. Это на 23,1% больше, чем было зафиксировано годом ранее.

При этом сберегательная тенденция у населения региона стабильно увеличивается. Если в январе по сравнению с предыдущим месяцем жители нарастили накопления на 0,76%, то в феврале – на 2,33%, в марте – на 1,7%, в апреле – 1,86%, в мае – на 2,28%.

Как отмечается в аналитическом докладе Банка России «Региональная экономика», цикл повышений ключевой ставки, который начался с середины прошлого года, стимулировал граждан делать сбережения. Ставки по вкладам в рублях к концу первого квартала 2024 года в целом по стране были заметно выше уровней лета прошлого года: 14,4% годовых в марте этого года против 5,6% годовых в июне прошлого. Основной рост произошел в сегменте вкладов на срок от одного месяца до полугода.

Напомним, что с 1 февраля этого года банки обязаны сообщать клиентам, что срок их вклада заканчивается. Оповещение должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока одним из способов, указанных в договоре (звонок, электронная почта, смс или пуш-уведомление).

– За этот период клиент должен принять решение, что делать с вкладом: закрывать или продлевать. Раньше банки часто не уведомляли клиентов, что срок депозита истекает, а вкладчики забывали переоформить депозит. В итоге, если не было подключено автопродление, деньги переводились на счет, а клиенту приходилось спустя какое-то время открывать новый вклад. Либо вклад автоматически продлевался, но на других, зачастую менее выгодных условиях. И в том, и в другом случае человек терял доход, который мог бы получить, если бы был заранее предупрежден об окончании вклада, – отметил эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.




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