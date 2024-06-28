 

Экс-посол Великобритании в России – Фарадж говорит неудобную правду об Украине

28.06.2024, 3:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

История показывает, что лидер партии Reform UK Найджел Фарадж прав в том, что Запад «спровоцировал» Россию расширением НАТО, заставив страну опасаться за свою безопасность, пишет в The Daily Telegraph бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон. По словам Брентона, Запад и Киев должны сесть за стол переговоров и забыть о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс.


АР

Лидера партии Reform UK Найджела Фараджа практически единодушно раскритиковали за утверждение о том, что Запад «спровоцировал» Россию на начало спецоперации на Украине расширением НАТО. Однако, как отмечает бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон в своей статье для The Daily Telegraph, все критические замечания сводятся к осуждению «повторения за президентом Владимиром Путиным», и не к изучению аргументов.   

По словам Брентона, история подтверждает утверждения Фараджа. Когда впервые возникла угроза расширения НАТО, американский дипломат Джордж Кеннан и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупреждали о возможных катастрофических последствиях для отношений РФ и Запада.

Печально известное обещание госсекретаря США Джеймса Бейкера в 1990 году не расширять НАТО на восток, было чётким признанием вероятного ответного удара со стороны России, а его последующий отказ от обещания укрепил Россию в убеждении, что Запад «лукавит». При этом у Москвы были все основания сомневаться в аргументе Запада о том, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом и, следовательно, не представляет угрозы для России.

И если, по оценке Москвы, расширение НАТО на восток само по себе поставит безопасность РФ под угрозу, то включение Украины в планы альянса сделало ситуацию неизмеримо хуже. С тех пор требование о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, занимает центральное место во всех контактах РФ с Западом.

Тем временем ситуация на передовой конфликта на Украине складывается в пользу России. В связи с этим британский дипломат призывает Запад отказаться от своей «широко разрекламированной неприязни» по отношению к РФ и сесть за стол переговоров. При этом, подчёркивает Брентон, киевские власти должны отказаться от своего желания вступить в НАТО, а также забыть о требовании вернуть все территории, которые вошли в состав России, так как этому не бывать. 


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