Мнение «аналитика»: Об отчаянном положении России… Ждёт погибель?

Власть имущие стали необычайно откровенны. Причём на всех уровнях. И слова о «погибели» это не метафора из уст досужего блогера, а вполне реальная цитата из выступления крупного чиновника. Не «балаболки», а профессионала.

Впрочем, и кремлёвские балаболы тоже отметились. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев разразился очередным гневным спичем. И надо сказать, с некоторых пор его слова воспринимаются уже не как угрозы — ничего из того, чем он «угрожал», так и не было реализовано, — а как признания.

#Россия для решения проблемы с международными переводами в условиях западных санкций должна развивать любые, даже непопулярные способы расчётов, иначе экспортно-ориентированную экономику РФ может ждать «погибель». Об этом прямо заявили в Центробанке РФ. «То, что казалось нам вчерашним днём, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», – сказал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Довольно серьёзное заявление. Недавние вторичные #санкции #США и ЕС, сопряжённые в том числе с непубличной дипломатией американских и европейских эмиссаров, оказались более разрушительными, чем любые «адские». Зарубежные банки активно приостанавливают сотрудничество с российскими контрагентами в сфере ВЭД из опасений самим попасть под каток. А это, как отметили в ЦБ РФ, грозит остановкой экспорта и импорта. Причём традиционные методы обхода санкционных ограничений перестают работать, а «непопулярные способы расчётов» для монетарных властей РФ — это terra incognita, и рисков там выше крыши.

Ну а Дмитрий Медведев по факту признал болезненные инициативы Запада в отношении России. Если раньше официальная позиция была не замечать и серьёзно не оценивать западные санкционные инициативы, то теперь #Кремль это крайне волнует. И зампред Совбеза вдруг заговорил о том, что «хищение [российских] госактивов может считаться актом агрессии и даже casus belli».

Он также призвал разблокировать и вернуть активы РФ и заявил, что не существует разницы между активами и доходами от них. По мнению Дмитрия Медведева, «урегулирование кризиса на Украине невозможно без снятия всех санкций с РФ». Фактически это подтверждает негативную оценку влияния санкций со стороны российского руководства. И есть большая вероятность, что вокруг этих реперных точек — отмана санкций, разморозка активов и отзыв судебных ордеров МУС будут идти торги России и Запада по урегулированию украинского конфликта.

Но ввиду признания Владимира Чистюхина становится понятно, что ахиллесову пяту России Запад нащупал в конце концов, и давить на неё будет сильно. Причём время не на стороне РФ.

А значит, #Украина теперь в той самой сильной позиции?

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