Сотрудники Бербок под следствием – тысячи мигрантов попали в Германию по поддельным документам

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Против сотрудников Министерства иностранных дел под руководством Анналены Бербок ведётся расследование, пишет австрийская газета Exxpress. Прокуратуры Берлина и Котбуса подозревают МИД Германии в том, что он давал указания посольствам и консульствам разрешать въезд в страну людям с поддельными документами.



AP

Прокуратуры Берлина и Котбуса ведут расследование в отношении сотрудников Министерства иностранных дел Анналены Бербок, пишет австрийская газета Exxpress. Предполагается, что они давали указания посольствам и консульствам разрешать въезд в Германию людям с поддельными документами.

Масштабы расследования обширны: за последние пять лет тысячи людей получили разрешение на въезд в Германию. Предполагается, что часть из них въехала в страну с поддельными или неполными документами. Многие из этих людей впоследствии подали заявление на получение статуса беженца в Германии. Министерство Бербок пока отказывается комментировать расследование по запросу журналистов.

По имеющимся данным, обладателями недействительных документов, не помешавших им благополучно въехать в страну, были в основном сирийцы, турки и афганцы. Однако также поддельные разрешения на въезд были обнаружены и среди граждан африканских стран. Берлинская прокуратура подтвердила немецким СМИ факт расследования. Карен Хойссер, прокурор Берлина, пояснила, что завершение дела «пока не предвидится».