 

Сотрудники Бербок под следствием – тысячи мигрантов попали в Германию по поддельным документам

28.06.2024, 2:14, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Против сотрудников Министерства иностранных дел под руководством Анналены Бербок ведётся расследование, пишет австрийская газета Exxpress. Прокуратуры Берлина и Котбуса подозревают МИД Германии в том, что он давал указания посольствам и консульствам разрешать въезд в страну людям с поддельными документами.


AP

Прокуратуры Берлина и Котбуса ведут расследование в отношении сотрудников Министерства иностранных дел Анналены Бербок, пишет австрийская газета Exxpress. Предполагается, что они давали указания посольствам и консульствам разрешать въезд в Германию людям с поддельными документами.

Масштабы расследования обширны: за последние пять лет тысячи людей получили разрешение на въезд в Германию. Предполагается, что часть из них въехала в страну с поддельными или неполными документами. Многие из этих людей впоследствии подали заявление на получение статуса беженца в Германии. Министерство Бербок пока отказывается комментировать расследование по запросу журналистов.

По имеющимся данным, обладателями недействительных документов, не помешавших им благополучно въехать в страну, были в основном сирийцы, турки и афганцы. Однако также поддельные разрешения на въезд были обнаружены и среди граждан африканских стран. Берлинская прокуратура подтвердила немецким СМИ факт расследования. Карен Хойссер, прокурор Берлина, пояснила, что завершение дела «пока не предвидится».


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