«Мрачное и анархичное» — обозреватель Foreign Policy о том, какое будущее может ждать Европу без защиты со стороны США

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В прошлом веке лишь с вмешательством США и обеспечением безопасности на континенте Европа смогла «разорвать замкнутый круг насилия». Как отмечает обозреватель Foreign Policy Хэл Брэндс, оставшись без защиты США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, Европа может вновь стать «мрачной и анархичной», какой была до холодной войны.



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Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом страны из альянса в случае, если европейские партнёры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

Оптимисты надеются, что Европа сможет продолжать процветать, даже если потеряет защиту со стороны США. Однако, пишет обозреватель Foreign Policy Хэл Брэндс, есть основания полагать, что в случае победы на выборах в ноябре Трампа, Европе будет трудно противостоять угрозам, и, в конечном счёте, она может вернуться к «более мрачным, анархичным и нелиберальным образцам своего прошлого».

По мнению Брэндса, Европа так сильно изменилась после Второй мировой войны, что многие, особенно американцы, забыли, каким «безнадёжным» когда-то казался континент. Старая Европа породила величайших агрессоров в истории и самых амбициозных тиранов, а её имперские амбиции и внутреннее соперничество привели к конфликтам, которые охватили страны по всему миру.

Обозреватель полагает, что всё изменилось лишь с «радикальным» и «беспрецедентным» вмешательством Соединённых Штатов. Вызвано оно было холодной войной, последствий которой опасались даже в далёком Вашингтоне. Наиболее важным фактором стало обязательство по обеспечению безопасности посредством НАТО. «Военная защита США разорвала замкнутый круг насилия, защитив Западную Европу от Москвы — и от её собственных инстинктов саморазрушения», — пишет Брэндс, отмечая, что за этим последовало беспрецедентное экономическое и политическое сотрудничество на континенте.

Однако приверженность США Европе никогда не была вечной. И сегодня, когда старые проблемы сохраняются, а новые вызовы отвлекают внимание Вашингтона в других направлениях, скептицизм США по отношению к Европе силён как никогда. Его воплощением является Трамп. На этом фоне Брэндс предупреждает, что без американской помощи континент вновь может стать «мрачным и порочным, и снова экспортировать свои конфликты в мир».