Мнение: Донбасс для России

Пообщались в комментах с ультра-патриотом, оравшим “Донбасс или российский, или независимый!!” Объяснил ему политику партии:

“Донбасс был и есть умирающая территория, без малейших перспектив. “Русский Рур” разрабатывается со второй половины 19 века, то есть пол-19-го и весь 20-й, и там всё, что было, уже истощилось на полтора километра вглубь. Конечно, России было в сто раз выгоднее после 1991, что он у Украины, и, стало быть, там и вся головная боль – старые города, стоящие на пустотах, и старое больное население, которое нечем занять.

Заметим, кстати, что хоть в РФ и полные дубы, но это даже они понимали: не зря Путин всеми способами старался впихнуть Донбасс обратно в Украину, все Минские соглашения посвящены этой идее. Также очевидно, что именно поэтому РФ не стала делать из Донбасса “витрину” после 2014 года (как с Крымом), а оставила его, по сути, в полной разрухе, только подкармливала “белыми КАМАЗами”, чтоб совсем уж не померли с голоду, а все более-менее ценное просто вывозили. Та же идея – не вкладываться в “труп”, вернуть Украине при первой же возможности и перекреститься.

Конечно, после февраля 2022 были перебиты последние горшки, и от Донбасса теперь России никуда не деться. Потащит теперь и это мельничное колесо на шее”.