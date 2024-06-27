Гленн Гринвальд – не верить в рост угрозы ядерного уничтожения — настоящее безумие

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Конечно, можно называть блефом жёсткую реакцию РФ на обстрел пляжей Крыма американским ракетами, заявил на своём YouTube-канале американский адвокат и журналист Гленн Гринвальд. Такой подход как раз и культивируется целенаправленно западной прессой: «Россия блефует. На деле она ничего не сделает». Но это и есть настоящее безумие: не видеть очевидного роста конфликта между ядерными державами, что грозит всему миру очень серьезными последствиями.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: В воскресенье в российском министерстве обороны заявили, что все полётные задания для ракет вводят американские специалисты на основе данных американских спутников. Так обосновывают возложение вины на США: Вашингтон не только предоставил эти ракеты Киеву, но и безусловно играет важнейшую роль в их наведении на цели и запуске. Цитирую: «Министр иностранных дел Сергей Лавров повторил это утверждение во время состоявшейся в понедельник встречи в Минске, отметив, что вооружение «не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности». США поставляют эти ракеты Украине уже более года. Соответствующие комплексы позволяют украинским силам поражать цели на расстоянии до 300 километров (186 миль), по утверждению их производителя — компании Lockheed Martin».

Это если вам интересно, кому на самом деле выгодна эта война. Но, думаю, при желании вы можете просто отмахнуться от всего этого со словами: «Россия блефует. На деле она ничего не сделает. На деле её не волнует, если США атакуют территории, которые она считает российскими, и убьют тех, кого она считает российскими мирными гражданами, в том числе российских детей. РФ по этому поводу ничего не предпримет. Всё в порядке. Не волнуйтесь на этот счёт и не обращайте на это внимания». Такое безразличие, такие настроения, которые, как мы продемонстрируем чуть позже, на Западе, западной прессой культивируются целенаправленно, — это самое настоящее безумие. Если вы не думаете, что существует риск ядерного уничтожения, когда две страны с крупнейшими ядерными арсеналами вступают такого рода в конфликт, то вы либо ничего не знаете о системах ядерного оружия в распоряжении каждой из стран и доктринах, регулирующих их использование, либо вы настолько одержимы ненавистью к РФ (будучи убеждёнными, что именно из-за РФ Хиллари Клинтон потерпела поражение [на президентских выборах], или по какой-либо другой причине), что эта ненависть не позволяет вам увидеть вполне реальную и осязаемую угрозу, которая, очевидно, имеет очень серьёзные последствия.

Дата выхода в эфир 25 июня 2024 года.