 

Рупор кремлевской пропаганды: В Грузии запретят пропаганду ЛГБТ

27.06.2024, 21:44, Разное
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Парламент Грузии в первом чтении поддержал закон, который запрещает пропаганду ЛГБТ, пропаганду операций по смене пола и прочие толерастические чудеса.
Ждем новой волны угроз и санкций с Запада, а также попытки уличных протестов против "Грузинской мечты".
Также можно ожидать дальнейшей активизации разговоров о восстановлении дипломатических отношений Грузии и России. МИД РФ вчера ясно дал понять, что если такая инициатива будет исходить от Грузии, то Россия не против восстановления отношений. Ранее по инициативе Грузии уже было восстановлено авиасообщение между странами, несмотря на протесты прозападной оппозиции. Ирония ситуации в том, что чем сильнее на "Грузинскую мечту" давит Запад, тем больше у нее соблазн показать фигу оппонентам путем восстановления отношений с Россией. Фактически, Запад сам подталкивает Грузию к России, как бы это иронично не звучало. Ситуация с запретом пропаганды ЛГБТ может ускорить этот процесс. Ибо тут "Грузинская мечта" покусилась на "святое".

Источник: Colonel Cassad


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