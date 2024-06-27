Мнение: В дурдоме день юриста

(Депутаты против монашества)

РБК. 27 июня. Законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри (отказ от рождения детей), разрабатывается в России. Об этом заявил замглавы Минюста Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Российские приколисты не дремлют. Девиз – «Ни дня без прикола!» Запрет идеологии чайлдфри – в принципе ничем не хуже «запрета движения ЛГБТ», так что вместе всё смотрится даже гармонично. «У нас в дурдоме сегодня день юриста». О том, что идеологии не запрещают законом, говорить не будем – ведь очевидно, что глобальная цель тех, кто управляет «депутатами» в России – запретить здесь интеллектуальную деятельность как таковую «ибо нефиг».

Так что ладно. Один только вопрос, из чисто детского любопытства: а если запретят чайлдфри, то не обидится ли Русская Православная церковь? Ей ведь наверняка не захочется изменять свое представление о монашестве и вводить, скажем, в каждом монастыре семейные кельи – двух-, трех- и даже четырехместные? И что они вообще будут делать – неужто «скрещивать» меж собой мужские и женские монастыри?

А так ведь придется; что такое требуемый от монахов «обет безбрачия», как не тот же самый «чайлдфри», только по-русски?

Я, в принципе, за. Монахов давно пора прижать. Пусть послужат своими чреслами Отечеству. Давай, Милонов (автор законопроекта), жги!

Отдельно передайте мои соболезнования депутату ГД Вассерману. Вот уж он действительно влип.