Планшет «Ядро» с российским процессором RISC-V выйдет в 2025 году

Завод «Ядро», входящий в концерн «ИКС Холдинг», планирует выпустить в 2025 году планшет на базе собственного процессора RISC-V. Об этом рассказал генеральный директор «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов на конференции «Российская электроника: в ожидании массового потребителя».

Компания уже получила первый прототип процессора на архитектуре RISC-V, что позволяет ей не зависеть от Intel и ARM. Первый прототип планшета на новом процессоре появится уже в следующем году. Речь идет о планшете Kvadra_T, который сейчас выпускается на чипе с архитектурой, лицензируемой британской ARM.

Yadro начала розничные продажи Kvadra_T в этом году. Планшет был представлен на выставке ЦИПР в мае 2023 года. Он работает на операционной системе (ОС) kvadraOS на базе Android Open Source Project (AOSP), поддерживаемого и разрабатываемого Google. Стоимость планшета составляет около 40 тысяч рублей.

Архитектура RISC-V была разработана в 2010 году и отличается от ARM тем, что она бесплатна и имеет открытый исходный код, что способствует ее быстрорастущей популярности. Поддержкой и развитием архитектуры занимается некоммерческая организация RISC-V International, в состав которой входит более 1000 членов из 50 стран мира. Например, входящая в китайскую Alibaba Group T-Head разрабатывает свой процессор на RISC-V.