Эндокринолог объяснила, почему не стоит бояться сахара

Известный эндокринолог Альбина Комиссарова перечислила сразу несколько причин, по которым не стоит бояться умеренного потребления сахара. Эксперт призвала не забывать, что он способен принести и пользу. Единственное требование – соблюдать меру.

Сахар – это быстрый источник энергии для организма, содержащий легкоусвояемые углеводы. Известный всем факт: во время учебы или тяжелой умственной работы хочется съесть шоколадку, и это не случайно. Ешьте на здоровье: сахар улучшает работу мозга, стимулируя его быструю и эффективную работу.

Однако одно из главных преимуществ сахара – это его положительное влияние на настроение. Он стимулирует выработку гормонов счастья и эндорфинов. И это вполне объясняет, почему мы тянемся к сладкому при стрессах или чувстве неудовлетворенности.

Сахар также важен для ферментации и обладает консервирующими свойствами. Это позволяет делать блюда вкуснее и разнообразнее. Его рекомендуемая норма потребления зависит от пола, возраста и активности человека. Для взрослого человека это до 50 граммов в день, или 6-12 чайных ложек.

Эксперт предостерегает: злоупотребление сахаром может привести к различным проблемам со здоровьем. Среди них избыточный вес, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Врач советует прислушиваться к своему организму и не перебарщивать со сладким.