Эндокринолог объяснила, почему не стоит бояться сахара
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Известный эндокринолог Альбина Комиссарова перечислила сразу несколько причин, по которым не стоит бояться умеренного потребления сахара. Эксперт призвала не забывать, что он способен принести и пользу. Единственное требование – соблюдать меру.
Сахар – это быстрый источник энергии для организма, содержащий легкоусвояемые углеводы. Известный всем факт: во время учебы или тяжелой умственной работы хочется съесть шоколадку, и это не случайно. Ешьте на здоровье: сахар улучшает работу мозга, стимулируя его быструю и эффективную работу.
Однако одно из главных преимуществ сахара – это его положительное влияние на настроение. Он стимулирует выработку гормонов счастья и эндорфинов. И это вполне объясняет, почему мы тянемся к сладкому при стрессах или чувстве неудовлетворенности.
Сахар также важен для ферментации и обладает консервирующими свойствами. Это позволяет делать блюда вкуснее и разнообразнее. Его рекомендуемая норма потребления зависит от пола, возраста и активности человека. Для взрослого человека это до 50 граммов в день, или 6-12 чайных ложек.
Эксперт предостерегает: злоупотребление сахаром может привести к различным проблемам со здоровьем. Среди них избыточный вес, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Врач советует прислушиваться к своему организму и не перебарщивать со сладким.
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