Samsung представил 200-мегапиксельный датчик для телеобъективов

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics добавил в линейку датчиков изображений ISOCELL три новинки, предназначенных для мобильных устройств. Самым заметным из них стал ISOCELL HP9 – первый в мире 200-мегапиксельный датчик для телеобъективов. На официальном веб-сайте компании раскрываются некоторые детали.

ISOCELL HP9 обладает достаточно большим оптическим форматом 1/1,4 дюйма и размерами пикселей 0,56 мкм. Благодаря запатентованной высокопреломляющей микролинзе из нового материала, HP9 демонстрирует улучшенную светосилу, направляя больше света на соответствующий цветовой фильтр RGB. Это приводит к большей яркости цветопередачи, улучшению фокусировки, повышению светочувствительности на 12% и на 10% повышает контраст автофокуса в сравнении с предыдущими продуктами Samsung.

Два других датчика, ISOCELL GNJ и ISOCELL JN5, имеют разрешение 50 МП. ISOCELL GNJ обладает оптическим форматом 1/1,57 дюйма и отличается двумя фотодиодами в каждом пикселе, обеспечивающими быструю фокусировку. ISOCELL JN5, который имеет оптический формат 1/2,76 дюйма, использует технологии Super Quad Phase Detection для быстрой автофокусировки, Dual VTG для снижения уровня шумов при плохом освещении и DSG для улучшения HDR. Размеры датчика позволяют использовать его как в качестве вспомогательной, так и в качестве фронтальной камеры.