Мнение «аналитика»: О ненависти… Да что вы о ней вообще знаете?!

Это вот нужно знать и прочувствовать каждому, кто надеется, что с нынешней Украиной можно как-то «договориться», хотя бы и на тех самых «границах 1991 года».

Пришло и даже получило некоторую известность вот такое письмо… Привожу его почти полностью, с небольшими купюрами, касающимися чисто украинской внутренней политики, а также с исправлением опечаток и пунктуации:

«Дорогой А***! Решил Вам написать на правах постоянного читателя. Я очень ценю Ваше мнение. Но… Вы в последнее время, не совсем правильно оцениваете происходящее у нас. И если Вы не против, то по пунктам.

1. Что касается «логики войны». Ресурсы, территории, жизни людей — всё это уже не имеет значения. Это всё потеряло смысл. Это уже не война с Россией, это Вендетта. Бессмысленная и бесконечная. И пох*** Крым, Херсон, Запорожская АЭС. Мы всё это любили. Но уже не так важно, будем ли мы на пляжах Крыма есть херсонские арбузы.

Важно только то, сколько русских сдохнет…

И даже если последнего русского пристрелят уже в Карпатских горах, то это и будет Перемога! И если при этом лично я больше никогда не увижу родной Харьков, в котором прошла вся моя жизнь, мне пох***. Лишь бы я увидел смерть последнего русского!

2. Поверьте, Вы не можете себе даже представить, как устали и как измождены люди на фронте. И как достало их всё это непотребство в тылу. А единственное, что их радует — это новые снаряды, новые танки, новые самолёты, которые еб@шат русню. Поверьте, ну нет в армии упаднических настроений!

При этом [президент Украины Владимир] Зеленский и компания — это отдельная история. К ней мы ещё вернёмся. После. А сейчас… абсолютно пох***, насколько они легитимны, адекватны и т.д. Важно, что им дают оружие. И пока они будут возить оружие нам, они будут сидеть там. Если же захотят сдать русне всё, что она хочет, для них разверзнется Ад…

3. А других мы, конечно, выберем. Потом…

С уважением к Вам,

офицер ЗСУ».

И есть его ФИО и адрес странички в ФБ, из которой видно, что это не бот и не фейк, а реальный офицер ЗСУ с передовой. Кто хочет, тот найдёт.

Это письмо наглядно демонстрирует ту точку, в которую логично пришёл этот конфликт. И это, увы, точка невозврата. С той стороны открыто говорят: «дайте нам добраться до глотки нашего врага — больше мы ничего не хотим, у нас есть одно желание: еб@шить русню, а цена, которую мы заплатим за это, нам пох***, мы заранее согласны её заплатить».

Некоторые уверяют, будто эта #ненависть взаимна. Но — нет. Это чисто украинский продукт.

И такая ненависть не остановится на «границах 1991 года». Она будет гороеть, пока жив последний русский, пусть он даже и якут. То есть, та сторона ставит вопрос очень просто: в живых должен остаться только один. При полном, надо заметить, одобрении прогрессивной общественности: «а чего вы хотели?».

А значит, вариантов действий тут — совсем немного?

Буквально, раз-два, и обчёлся?

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