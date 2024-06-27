Жительница Стокгольма, обвинявшая Ассанжа в изнасиловании, погибла в автокатастрофе на следующий день после его освобождения

Шведские СМИ сообщили о гибели в автомобильной катастрофе 42-летней жительницы Стокгольма Анжелис Рут, которая в 2010 году обвиняла Джулиана Ассанжа в изнасиловании. На основании её показаний власти Швеции требовали от Великобритании выдать информатора. Сам Ассанж утверждал, что дело сфабриковано, а в 2017 году шведская прокуратура без всяких объяснений отказалась от обвинений.

Авария произошла ранним утром 27 июня в коммуне Норртелье, в двух километрах от одноименного города. Внедорожник Ford Ranger, за рулём которого была Анжелис Рут, столкнулся с припаркованным Peugeot 206, женщина скончалась на месте. Следствие полагает, что она не справилась с управлением и вместо тормоза нажала на газ.

В то же время её друг детства Рут Оскар Свенссон, опрошенный журналистами Svenska Dagbladet, говорит, что она управляла автомобилем с 16 лет и вряд ли могла перепутать педали. Мужчина предположил, что она была «не в себе» из-за новостей об освобождении Ассанжа.

«Анжелис хорошо водила машину и она никогда не употребляла алкоголь, я это знаю. К сожалению, нас не пустили к месту аварии, там выставили большое оцепление, но эксперт говорил нам, что от неё не пахло алкоголем и в машине тоже не нашли ничего такого. Поэтому я хочу защитить память о ней и я прошу не обвинять её в аварии. Возможно, она была не в себе, узнав, что это чудовище отпустили на свободу, но это не её вина», – считает Свенссон.

Швед рассказал изданию, что его подруга вела уединённый образ жизни – в последние годы они виделись не чаще, чем раз в месяц. Говорить о прошлом она не любила.

«После истории с изнасилованием она стала замкнутой, прекратила общаться с друзьями и родственниками, а со временем купила себе достаточно дорогой дом в пригороде и переехала. Мы были удивлены, потому что Анжелис выросла в семье лесозаготовщика, а её мать работала упаковщицей на фабрике. Но она объяснила, что ей пожертвовали много денег женщины, которые сочувствовали её ситуации, и правозащитные организации, помогающие жертвам насилия, – вспоминает Свенссон. – Мне безумно жаль, что всё так закончилось, и что Анжелис не увидела правосудия над Ассанжем. Она не любила об этом говорить, потому что он сломал её саму, он сломал её жизнь. В память о ней мы должны добиваться, чтобы он понёс ответственность за всё то зло, которое причинил женщинам».

Согласно завещанию погибшей, удалённо зарегистрированном от её имени в конце мая через онлайн-нотариуса, её тело кремировали без проведения экспертиз. Сам Ассанж выразил соболезнования близким Рут и повторно заявил о своей невиновности по делу о сексуальном насилии, но подробные комментарии давать отказался.

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