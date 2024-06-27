 

Малышева и Гандельман заявили, что летом повышен риск болезней печени

27.06.2024, 18:35, Разное
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Врачи Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали главные угрозы для печени в летний период. Летом нагрузка на этот орган серьезно возрастает из-за различных факторов, которые могут спровоцировать заболевания и сбои в работе.

Одна из основных проблем — употребление большого количества алкоголя. Особенно вредны коктейли, газированные спиртные напитки, пиво и вино. Эти напитки способны вызвать жировое поражение печени или даже алкогольный гепатит, что зависит от чувствительности организма к спиртному.

Еще одна опасность, о которой предупреждают специалисты, — недостаточное употребление чистой воды. Летом многие люди пренебрегают водой, заменяя ее подслащенными напитками, что чревато развитием желчнокаменной болезни и приступами холецистита. Достаточное употребление воды необходимо для нормальной работы желчного пузыря.

Третья серьезная угроза для печени — это употребление некачественной воды, которая может стать источником бактерий и инфекций. Грязная вода может спровоцировать заражение гепатитом А. Эта инфекция передается через фекально-оральный путь, при попадании в организм чего-либо, содержащего вирус гепатита А. Опасным источником заражения может быть даже родниковая вода.

Чтобы уберечь печень летом, врачи советуют следить за количеством потребляемого алкоголя, не отказываться от чистой воды и соблюдать гигиену. Важно мыть руки и продукты, чтобы избежать заражения гепатитом А.


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