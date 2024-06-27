 

Российский хакер обвинен США в кибератаке на государственные сайты Украины

27.06.2024, 18:35, Разное
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Присяжные штата Мэриленд заочно вынесли обвинительный приговор россиянину в попытке хакерского нападения на компьютерные системы правительственных учреждений Украины и ее союзников, включая США. Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства юстиции США, 22-летний Амин Тимович Стигал, вступил в сговор с российской военной разведкой в январе 2022 года, перед началом российской специальной военной операции на Украине.

Хакер использовал вредоносное программное обеспечение WhisperGate, которое маскировалось под вирус-вымогатель, однако фактически представляло собой кибероружие, способное полностью стереть данные. Атаке подверглись серверы Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики, Казначейства и Счетной палаты Украины. Украденная информация была выставлена на продажу в интернете.

В августе 2022 года хакер также совершил нападение на транспортную инфраструктуру одной из стран Центральной Европы, оказывающую помощь Украине. Кроме того, россиянин предпринял попытку взлома компьютеров одного из американских государственных агентств в штате Мэриленд.

Стигалу грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, ранее украинские хакеры атаковали сайт Московской биржи.


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