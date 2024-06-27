Мнение: Опасность суперсилы, ошибочная логика гегемона и зачем нужны Игры стран БРИКС

1. После развала СССР в 1991 году США остались единственной сверхдержавой на планете (и даже претендовали в связи с этим на звание «гипердержавы»). Но принесла ли американская супердержавность и «исключительность» пользу миру, да и самим США? Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Существует, ув. друзья, своеобразный киноштамп под названием «проклятье супергероя».

Грубо говоря, если в вашем городе внезапно появляется таинственный (в маске) и наделённый необычайными силами борец со злом, который начинает гонять хулиганов, спасать коляски из-под грузовиков и ловить мелких грабителей — то съезжайте как можно скорее.

Бегите со всех ног.

Перебирайтесь в другой город, на деревню к бабушке, в лес к енотам. Потому что это ничего хорошего вашему городу не обещает.

Для начала появившийся откуда-нибудь из канализации монстр захватит целый автобус детей, по пути уронив два-три моста.

Потом другой монстр, из космоса, снесёт к такой-то матери весь ваш деловой центр.

И, наконец, целая толпа инфернальных монстров из параллельной реальности сцепится с вашим супергероем в битве за какие-нибудь зловещие Яйца Бессмертия и прокатится в борьбе по всем улицам, уничтожив половину населения.

Бегите. Супергерои не пригодны к благополучию — ибо любая СУПЕРСИЛА по своей природе находится в поисках врагов, которых можно было бы уничтожить. Без них она бессмысленна, а значит, она их найдёт — и устроит праздник разрушения.

Русская культура куда древней, поэтому у нас имеется куда более старинный аналог этой комиксовой мудрости об «излишней мощи» в лице богатыря Святогора — ставшего столь могучим и сверхплотным, что он попросту не мог ходить иначе чем по скалам: в сырой земле он просто тонул.

…Если рассмотреть человеческую историю сквозь данный сюжет, можно удивиться: как много получится совпадений. Достаточно вспомнить, как мало угроз было у мировой демократии, покуда юные США были провинциальны и скромно вырезали себе индейцев на краю света — и сколько их сейчас, когда США всюду.

2. Блогер keleg попытался реконструировать логику властей США, которые много лет ведут борьбу с Россией вместо того, чтобы с нами дружить (ссылка):



Вот есть мы — победившие в Холодной войне, самая мощная экономика в мире, исключительная нация (гуглим «Американская исключительность», кто не в курсе. В американском гугле и придуманном американцами Интернете!).

Кому, как не нам вести планету к миру и процветанию? ООН устарела и мало что может, теперь мы отвечаем за мировой порядок. А они пусть считают свою статистику о борьбе с бедностью, иллюстрируя наши успехи.

Откуда финансы? Из международной торговли, которая ведется в долларах, а значит мы можем скидывать в этот долларовый оборот свою инфляцию и печатать почти столько денег, сколько потребуется. Чем больше торговли, тем больше у нас денег. Причем деньги-то на полезное дело нужны!

Что от этого имеет мир? Глобальные морские торговые пути, связывающие всю планету и единую финансовую систему. Это обеспечивается международными институтами под нашим контролем, десятком наших авианосных ударных групп и сотнями военных баз — всё для мира и свободы передвижения капиталов и людей!

Чем хороша глобализация? Если транспортировать товары дешево и безопасно, то можно делать гигантские эффективные заводы и фабрики в самых оптимальных для этого производства районах. Чем больше серия, тем меньше себестоимость — и весь мир будет завален дешевыми и качественными товарами, уйдут голод и нищета. Мир без границ — можно путешествовать и, гм, дополнительно тратить печатаемые нами доллары на туризм.

Как побочный эффект — каждая страна будет специализироваться на небольшом количестве производимых товаров, большинство других будет импортировать. Потому если кто-то посмеет нарушить наш «мировой порядок, основанный на правилах», достаточно ввести против него санкции и без всякой войны его экономика будет уничтожена, народ восстанет и сам свергнет неудобное правительство.

Мир без разрушительных войн! Безграничная эффективность!

Полная Фукуяма и благорастворение воздухов.

Но есть одна отсталая и коррумпированная империя, у которой осталось по историческим причинам большое количество ядерного оружия. Пока она послушна, но риски считаются из возможностей а не из намерений… потому лучше, чтоб её не было. Такие страны опасны, лучше бы разделить Россию на несколько частей по национальным границам, установить там понятные национальные демократии и лишить ядерного оружия.

Весь мир мы вздохнул свободнее, не осталось бы никого, кто мог бы поколебать американскую гегемонию и всемирное процветание. Да и для народа России это было бы лучше — да, чуть повоевали бы, как в Югославии, зато потом — спокойно экспортировали бы ресурсы и жили припеваючи под присмотром американских баз.

Всем понятно, что Россия и сама развалится со временем, империи устарели, они не смогут быть эффективны в дивном новом мире. Но развал страны с ядерным оружием это всегда опасно, мы должны сделать процесс управляемым и снять все риски. Для этого возглавим этот развал, нужно только дождаться удобного момента и подготовить население с помощью распространения идей демократии и свободного мира через НКО. А пока окружим эту «Верхнюю Вольту с ракетами» кольцом своих военных баз с противоракетами, так всему миру будет спокойнее. Договор о ПРО? Да выйдем, теперь он никому не нужен. Ну и Севастополь возьмем, не угроз ради — просто это одна из ключевых точек морской торговли, для мирового блага мы просто ДОЛЖНЫ их все контролировать, от Фолклендов до Японии, от Тайваня до Гибралтара.

Гм, Россия отказывается разваливаться, что-то там вякает, Крым забрала. Что у нас есть? Санкции! План «А» прост — тыкаем медведя палкой до тех пор, пока он не зарычит, потом ломаем санкциями. Коррумпированные российские элиты с детьми в Лондоне в заложниках с радостью отдадут ядерное оружие в обмен на снятие санкций. А без ядерного щита можно и растаскивать русских по национальным границам вполне безопасно и недорого.

Как план «Б» — делаем под боком серьезную прокси-армию. С учетом национального подъема в новых государствах, современного вооружения и американской разведки в случае, если санкций будет недостаточно, разгромим слабую российскую армию, которая с Грузией-то справилась с большим трудом. Потом переходим к плану «А», предлагаем мир с отказом от ЯО и послушанием.

Всем же лучше будет!

Но тут вдруг вышел из-под нашего управления Китай. Мы-то рассчитывали, что подъем экономики приведет к власти китайских капиталистов, которым незачем будет ломать мировую торговлю, с которой они тоже кормятся. Как запасной вариант (опять план «Б») — мы заложили мину «одна семья — один ребенок» которая скоро превратит Китай в страну миллионов мирных пенсионеров. Но китайцы работали слишком много и выросли быстрее ожидаемого, молодежь там ЕЩЕ есть, а экономика — УЖЕ есть. И они, строя флот, что-то явно замышляют…

А в России коррумпированность элит оказалась недостаточной а экономика — стойкой, не успела достаточно встроиться в мировую, чтоб погибнуть от санкций, да и подготовились.

И вот, медведь рычит с молчаливого одобрения Китая и неблагодарной Африки в которую мы столько вложили…, и которая повелась на наше сугубо внутреннее поминание колониализма. И это всё уже грозит нашему гегемонскому положению — если мы отступим, другие тоже начнут думать нехорошее.

И что делать?

***

Как сказал Джеффри Сакс в своем интервью, в США «заклинило руль» и они пытаются задавить Россию эскалацией военного напряжения, «плана С» подготовлено не было. Спираль закрутилась так, что на кону с российской стороны по-прежнему существование страны, а вот американцы немного увлеклись и поставили на кон свою мировую гегемонию.

3. Историк-алкоголик пишет (ссылка):

Прочитал много издевательских и смешных шуток о завершившихся сегодня «Играх стран БРИКС», которые являются некой эрзац-олимпиадой для России и Белоруссии, отстраненных от настоящих Олимпийских игр.

Да, там можно увидеть много забавного: и соревнования, в которых принимает один спортсмен, и даже поединки по вольной борьбе, на которые не явились оба участника, 266 золотых медалей у Российской сборной из 387 возможных, и так далее. <…>

Внешне всё, конечно, выглядит комично.

Но смысловое содержание, как всегда, несколько сложней.

Например, на игры приехали представители 53 стран, не все, правда из признанных. Но в БРИКС вообще-то 9 стран, а остальные дают понимание о контуре влияния и перспективах расширения.

Но главная идея в другом.

Дело в том, что спорт – это самый эффективный инструмент пропаганды глобализации. <…>

Всеохватность: вот вообще все страны планеты, вплоть до океанских островов и европейских карликов.

Равенство: сборная США и сборная какой-нибудь Микронезии в одном строю, соревнуются по одним правилам.

Иерархию тоже демонстрируют: в сборной США 600 человек, а у Микронезии – 2.

Вот он – единый, иерархичный, играющий по общим для всех правилам мир спорта, главный символ глобализации.

Но это ровно такая же иллюзия, как и общие для всех правила политики и экономики. На бумаге общие, а по факту есть страна с привилегиями, у которой антидопинговое агентство может в упор не замечать перекаченных стероидами спортсменов, судьи могут заставить заново начать забег, если американский стайер потерял эстафетную палочку, и т.д. и т.п., каждые игры какой-нибудь скандал.

С этим как-то все уже смирились, китайцы даже научились играть по этим правилам и потихоньку поджимают американцев, но те вновь меняют правила под себя: активно продавливание трансгендеров в женские соревнования, отстраняют одного из главных конкурентов Россию. Это вывело проблему на новый уровень и заставило смотреть в скорое будущее.

А скорое будущее среди одного из основных сценариев имеет перед собой раскол единого глобального мира на две части.

Каждая часть будет выстраивать свои технологические стандарты, свою логистическую и финансовую систему, а значит и свой собственный отдельный спорт, который будет наглядно демонстрировать единение одной части глобального мира и сепарацию от другой.

Поэтому игры БРИКС сейчас выглядят смешно, но через 4 года уже будут чуть солидней, а через 8 лет могут пройти в одно и тоже время с Олимпийскими играми, и те страны, которые будут входить в контур влияния БРИКС (а сейчас таких уже более 50), отправят свои делегации на игры БРИКС, расколов единый глобальный спортивный мир на две части.

И вот тогда уже будет не очень смешно.