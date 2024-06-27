 

Минпросвещения опровергло введение экзаменов по идеям чучхе и сонгун в ЕГЭ

27.06.2024, 17:33, Разное
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Слухи о введении «Идей чучхе и сонгун» в качестве нового экзамена на ЕГЭ 2025 года оказались полностью ложными – в Минпросвещения заверили, что ничего подобного не планируется.

– Методические требования не написаны, учебников нет, о чём вообще речь? – удивился представитель ведомства. – Да и зачем чучхе и сонгун? У нас есть собственные, суверенные идеи в политическом спектре: опора на собственные силы и сплочение вокруг армии. Вот по этим тезисам материалы готовят, насколько мне известно, но тут мы в начале пути.

Что же касается идеологии партнёров из КНДР, то в лучшем случае на эту тему проведут несколько занятий во время «Разговоров о важном». В Минпросвещения добавили, что и это под вопросом – дисциплина слишком непривычна для российских учеников и педагогов.

– Половину слов пока выговоришь – язык сломаешь. И все эти тонкости: к какому портрету первому подходить, в какую сторону кланяться, угол наклона даже регламентируется… У нас пока даже военруки путаются. Белорусские ещё ничего, получше понимают, но мы не можем их всех просить приехать. Может, инструкторов из Пхеньяна пришлют, тогда дело веселее пойдёт, – добавил собеседник издания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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