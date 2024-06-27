Обновление Windows 11 лишило ПК возможности загружаться

Корпорация Microsoft приостановила распространение обновления Windows 11 с номером сборки KB5039302 из-за выявления критической ошибки, вследствие которой компьютеры невозможно использовать.

Об этом пишет портал Neowin. Как отмечается в заявлении компании, вышедшее 26 июня 2024 года обновление может привести к зацикливанию некоторых систем в процессе перезагрузки.

Проблема затрагивает компьютеры с клиентскими версиями Windows 11 22H2 и 23H2. На данный момент отсутствуют обходные пути и решение проблемы. Microsoft настоятельно рекомендует пользователям воздержаться от установки обновления KB5039302. Кроме того, компания приостановила его распространение, чтобы исключить дальнейшее распространение критической ошибки.

Как уточняют в Microsoft, наиболее вероятен сбой, если пользователь применяет виртуальные машины и вложенную виртуализацию с такими программными продуктами, как CloudPC, DevBox или Azure Virtual Desktop. Тем не менее, о проблеме сообщают и некоторые пользователи Windows 11 Home.

В настоящее время специалисты Microsoft ведут работу над устранением неисправности и рекомендуют пользователям ожидать выхода очередного обновления. Ранее фирма “Ядро” озвучила дату выхода планшета с отечественным процессором. А что вы думаете об этом?