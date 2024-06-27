Xiaomi исключает зарядные устройства из комплектации Redmi 13

Xiaomi присоединилась к своим конкурентам и отказалась от комплектования своих смартфонов зарядными устройствами. Первым смартфоном, в комплекте которого отсутствует зарядный блок, стал Redmi 13, представленный в Европе.

Официальных заявлений от Xiaomi по поводу изменений в комплектации своих устройств пока не поступало. Но специалисты предполагают, что подобный подход будет применяться и к другим моделям Xiaomi, особенно к тем, которые будут продаваться в Европе.

Apple и Samsung уже давно используют подобный метод. Сторонники этого тренда утверждают, что он помогает сократить количество электронных отходов, так как у многих пользователей уже есть зарядные устройства. Кроме того, исключение зарядного устройства может снизить стоимость гаджетов.

Однако эксперты отмечают, что такой шаг может создать неудобства для потребителей, особенно для тех, кто не имеет совместимых зарядных устройств. Для них покупка нового зарядного устройства станет дополнительной статьей расходов.

Ранее сообщалось, что Xiaomi расширила список устройств, поддерживающих фирменную прошивку HyperOS, включив в него 24 новых модели.