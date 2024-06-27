 

Xiaomi исключает зарядные устройства из комплектации Redmi 13

27.06.2024, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Xiaomi присоединилась к своим конкурентам и отказалась от комплектования своих смартфонов зарядными устройствами. Первым смартфоном, в комплекте которого отсутствует зарядный блок, стал Redmi 13, представленный в Европе.

Официальных заявлений от Xiaomi по поводу изменений в комплектации своих устройств пока не поступало. Но специалисты предполагают, что подобный подход будет применяться и к другим моделям Xiaomi, особенно к тем, которые будут продаваться в Европе.

Apple и Samsung уже давно используют подобный метод. Сторонники этого тренда утверждают, что он помогает сократить количество электронных отходов, так как у многих пользователей уже есть зарядные устройства. Кроме того, исключение зарядного устройства может снизить стоимость гаджетов.

Однако эксперты отмечают, что такой шаг может создать неудобства для потребителей, особенно для тех, кто не имеет совместимых зарядных устройств. Для них покупка нового зарядного устройства станет дополнительной статьей расходов.

Ранее сообщалось, что Xiaomi расширила список устройств, поддерживающих фирменную прошивку HyperOS, включив в него 24 новых модели.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Малка” против “Панцергаубицы 2000”

27.06 / Малышева и Гандельман заявили, что летом повышен риск болезней печени

27.06 / Российский хакер обвинен США в кибератаке на государственные сайты Украины

27.06 / Мнение: Опасность суперсилы, ошибочная логика гегемона и зачем нужны Игры стран БРИКС

27.06 / Минпросвещения опровергло введение экзаменов по идеям чучхе и сонгун в ЕГЭ

27.06 / Обновление Windows 11 лишило ПК возможности загружаться

27.06 / Samsung вытеснила Apple с первого места на американском рынке смартфонов

27.06 / Мнение: Охота на знаек

27.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О провале переворота в Боливии

27.06 / «В 80 жизнь только начинается» – Джо Байден с опозданием на день поздравил Геннадия Зюганова с юбилеем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика