 

Samsung вытеснила Apple с первого места на американском рынке смартфонов

27.06.2024, 17:32, Разное
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Южнокорейская компания Samsung впервые за всю историю опередила Apple по продажам смартфонов на внутреннем американском рынке. Согласно последним данным аналитической компании CIRP, за последние 12 месяцев Samsung заняла 38% рынка, в то время как Apple — 33%.

Успех Samsung связывают с ее широким модельным рядом, который охватывает как флагманские смартфоны серии Galaxy S, так и более доступные устройства серии Galaxy A. Apple же в большей степени сфокусирована на выпуске премиальных моделей, предлагая только iPhone SE в сегменте стоимостью менее 500 долларов.

Хотя Apple сохраняет высокую доходность своей продукции, более доступная ценовая политика Samsung позволила ей укрепить позиции на рынке. Однако аналитики полагают, что выход новой линейки iPhone 16 с функциями искусственного интеллекта может изменить ситуацию в пользу Apple.

Недавно стало известно, что Samsung вынуждена использовать менее производительный процессор в своем флагманском смартфоне Galaxy S25.


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