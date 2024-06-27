Рупор кремлевской пропаганды: О провале переворота в Боливии

О провале переворота в Боливии

По горячим следам этой бессонной ночи. Вчерашняя попытка военного переворота в Боливии была в высшей степени странной, импровизированной и изначально обреченной на провал. Если провести мировой конкурс плохо подготовленных переворотов – этот стал бы победителем. Военные не сделали совершенно ничего, чтобы реально захватить власть. Старшие поколения боливийцев, хорошо понимающие толк в государственных переворотах, могут легко сравнить кровавые замесы прошлого с нынешней постановкой.

При этом общая оценка событий неизменна – боливийская олигархия и США хотят любой ценой свергнуть нынешнюю законную власть Боливии и восстановить колониальный статус кво в одной из богатейших ресурсами стран региона. Работа врага в этом направлении не прекращается и решения здесь принимают не обезумевшие генералы-предатели с оловянными глазами (и не только потому, что в Боливии, вместе с литием, есть олово, газ и очень много всего разного, даже ещё не разведанного). По всей вероятности – эта неуклюжая попытка путча была пробой силы и главное – инструментом для замера реакции разных слоёв боливийского общества и других стран на армейский мятеж.

Совершенно очевидно одно – трагический раскол в правящей партии MAS (“Движение к социализму») между сторонниками исторического лидера Эво Моралеса и нынешнего президента Луиса Арсе, опаснее сегодня любых выступлений военных. У обеих групп – большая социальная база и между ними практически нет политических различий. Главный непримиримый конфликт – в политических амбициях лидеров. Нынешняя попытка переворота, вместо того, чтобы объединить и примирить стороны, скорее всего послужит их еще большему расколу, в результате чего MAS рискует проиграть следующие президентские выборы безо всяких переворотов.

Последние правительства Эво Моралеса и Луиса Арсе сделали для боливийского народа больше, чем все предыдущие вместе взятые, вернув стране ее основные богатства, государственную независимость и повысив уровень и качество жизни большинства населения, особенно самых бедных. Неизмерима и их огромная роль в преодолении расизма белых элит с самой индейской стране Латинской Америки.

Много лет назад, ещё во времена правления Эво, когда мы снимали в Боливии фильм о последней партизанской войне Че Гевары, проехав по его следам по самым забытым уголкам глубинки, помню, как меня уже тогда удивила и поразила настоящая война внутри партии MAS. В партию Эво тогда исключительно из-за власти массово записалось множество чиновников и случайных людей. И почти немедленно началась их борьба за власть и контроль. Разумеется, несмотря на массу красивых лозунгов и деклараций, ничего политического в ней нет.

Главная и невероятно сложная задача боливийских социальных движений, преодолеть этот раскол, в равной степени смертельно опасный для всех. Следующий переворот, военный или электоральный, может стать настоящим.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky – цинк

Неспособность Арсе и Моралеса договориться может привести к повторению ситуации в Эквадоре с Корреа и Ленином Морено.

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