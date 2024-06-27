Мнение: Приказано – выжить!

Ну что – похоже, приплыли. Вчера был для меня важный день – 26 июня; для себя я его называю “День, Когда Включилась Печка”. В 2010 жутком году невероятной жары и горящих торфяников Рубиконом стало именно 26 июня: до этого было пасмурное и довольно дождливое лето в Москве, а вот после 26 июня следующий нормальный дождь прошел только 2 сентября. 2 с лишним месяца африканской жары без капли влаги – вот что ждало Москву и всю, почитай, Европейскую часть России… тогда, в 2010.

И вот – пока всё повторяется по тому памятному сценарию. В Ленте.ру читаю самый мрачный прогноз: “Москвичам пообещали эпоху жары. Четверг, 27 июня, даст старт мощной жары в Москве”. НАЧАЛОСЬ. Кто помнит 2010-й – тот знает, что испытание предстоит нешуточное.

Уже через пару-тройку дней будет +30, ну а дальше пойдет, видимо, по нарастающей. Дождей можно уже особо не ждать – за предыдущие несколько недель вылилось чуть не две месячные нормы осадков, так что всё, “воду с небес отключили”. Так что сначала будет просто поджаривание, а ближе к августу уже и дымок пойдет… По 2010 помню, что в Москве было неделями +35 днем и +26 ночью, а кондиционеры и даже вентиляторы (!) полностью исчезли из продажи; интересно, как будет сейчас.

Кто-то скажет, что +35 – это “не так и жарко”, однако в условиях мегаполиса жара в принципе переносится гораздо хуже.

Значит, скоро мы узнаем ответ на увлекательный вопрос – извлекли ли городские и федеральные власти какие-то уроки из печальных событий 2010-го (когда, напомню, случился пик смертности в стране, поскольку умерло очень много старых и больных граждан, не только от жары, но и от сильного загрязнения воздуха дымом от горящих лесов и торфяников). Я, помню, в 2010 в августе поехал в командировку в Нижний, и там – первый случай в практике – опоздал на поезд из-за смога; гостиница была далеко от вокзала, и такси мое застряло в тотальной пробке. В итоге я добирался до Москвы на перекладных, разными электричками и попутками – и вот всё, всё пространство от Нижнего до столицы было в дыму от горящих лесов. Стояло такое марево, весь день – как в дымке. Ощущение было прямо сюрреалистическое. Едешь-едешь, и только везде эти леса, одинаковые деревни с одинаковыми названиями, типа Николаевка и Ивановка, запах гари и дым на всем пути. Добрался наконец до Москвы – там тоже дым.

Я думаю, что уроков, естественно, никто никаких не извлекал, и если будет (в плане погоды) так же – то будет еще хуже. Меня охлаждает только одна надежда, свойственная русскому человеку – что любое лето когда-нибудь заканчивается. Так что – пойдем прорываться “через туман”.