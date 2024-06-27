Для поддержания порядка на борту «Аэрофлот» начал пересаживать пьяных пассажиров в салоны бизнес-класса

Кабинные экипажи «Аэрофлота» получили указание переводить пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения в бизнес-класс. Это делается, чтобы они доставляли меньше неудобств другим пассажирам.

Пьяные дебоши в самолётах – большая проблема всей гражданской авиации. Пассажиры нередко либо приходят на борт сильно нетрезвыми, либо напиваются в полёте и начинают вести себя безобразно. Успешно противодействовать такому поведению получается только у авиакомпаний некоторых азиатских стран, где за спиртное предусмотрены длительные тюремные сроки. В России же буйные пассажиры отделываются небольшим штрафом, а чаще вообще не несут никакого наказания.

– Сейчас, если мы видим, что пассажир пьян и может начать беспокоить пассажиров, мы переводим его в бизнес-класс. Этот салон отделён перегородкой, в нём меньше мест, кроме того, у пьяного пассажира там будет не два соседа по креслу, а только один. В сумме беспокойства получается меньше. Это очень важно для обеспечения высокого уровня сервиса для каждого нашего клиента, – разъяснили в департаменте обслуживания на борту «Аэрофлота».

Находясь в передней части салона, пьяный постоянно пребывает в поле зрения старшего бортпроводника. Экипаж может уделить ему больше внимания и лучше контролировать количество выпитого. Если «изолированный» ведёт себя слишком шумно, пассажиров бизнес-класса эвакуируют в эконом-класс, чтобы избавить от неприятного соседства.

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