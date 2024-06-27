 

Миссия по поддержке вместо членства — NYT о том, что предложит Украине НАТО на саммите в Вашингтоне

27.06.2024, 13:30, Новости дня
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На саммите в Вашингтоне в июле НАТО предложит создать миссию по координации военных поставок, обучения украинских солдат и взаимодействия согласно долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности, пишет The New York Times. В Вашингтоне и Брюсселе рассчитывают, что инициатива позволит объявить на саммите о чём-то существенном, при этом не предлагая Украине переговоры о вступлении, к которому она не готова.


АР

Вопреки надеждам Владимира Зеленского и некоторых стран Центральной Европы, на саммите в Вашингтоне Украине не будут предложены переговоры о вступлении в НАТО. Вместо этого, как пишет The New York Times со ссылкой на источники, Североатлантический альянс объявит о создании миссии в Германии для координации всех видов помощи стране.

Миссия будет называться «Помощь НАТО в обеспечении безопасности и обучении для Украины». Она будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, а руководить ею будет, вероятно, американский генерал, который будет подчиняться непосредственно верховному главнокомандующему Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи. Ожидается, что миссия будет координировать военные поставки, обучение украинских солдат и взаимодействие согласно долгосрочным двусторонним соглашениям о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной.

В Вашингтоне и Брюсселе рассчитывают, что эта инициатива позволит дать Киеву что-то весомое на саммите, при этом не предлагая переговоры о членстве в НАТО, к которому, как там полагают, Украина пока не готова.

Источники издания назвали создание миссии «сильным сигналом о приверженности союзников» помогать Киеву в долгосрочной перспективе, а также гарантией дальнейшей поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса, даже если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. «Это попытка противостоять Трампу и целенаправленная попытка сблизить Украину и НАТО, чтобы поддержать Украину как сегодня, так и в будущем», — рассказал изданию бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер.

Администрация президента Джо Байдена публично не комментировала детали плана, однако советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что саммит покажет, что союзники предпринимают «конкретные шаги» для сближения Украины и обеспечения того, чтобы у нее был «мост к возможному членству».


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