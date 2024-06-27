Рупор кремлевской пропаганды: Йеменский гиперзвук
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Хуситы сообщили, что с пинка вошли в гиперзвуковой клуб, применив новую гиперзвуковую баллистическую ракету для удара по одному из судов связанных с Израилем. Ракета "Хатем 2" обладает большой дальностью и точностью. Конкретные ТТХ не раскрывают. Нельзя исключать, что старшие иранские товарищи поделились технологиями гиперзвуковых ракет.
Таким образом, Йемен в лице хуситов стал 2-й страной, которая применила гиперзвуковое оружие на поле бое. Первой была Россия.
Также гиперзвуковые ракеты есть в распоряжении Китая, Ирана и КНДР, но в бою они их пока не применяли.
Что мы говорим хуситам? Welcome to the club!
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет