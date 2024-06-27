 

Рупор кремлевской пропаганды: Йеменский гиперзвук

27.06.2024, 13:29, Разное
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Хуситы сообщили, что с пинка вошли в гиперзвуковой клуб, применив новую гиперзвуковую баллистическую ракету для удара по одному из судов связанных с Израилем. Ракета "Хатем 2" обладает большой дальностью и точностью. Конкретные ТТХ не раскрывают. Нельзя исключать, что старшие иранские товарищи поделились технологиями гиперзвуковых ракет.

Таким образом, Йемен в лице хуситов стал 2-й страной, которая применила гиперзвуковое оружие на поле бое. Первой была Россия.
Также гиперзвуковые ракеты есть в распоряжении Китая, Ирана и КНДР, но в бою они их пока не применяли.

Что мы говорим хуситам? Welcome to the club!

Источник: Colonel Cassad


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