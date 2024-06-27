Мнение: По следам последнего успеха России

Написал в этот день, но 2008 года:

“Практическая польза

Невиданный ажиотаж вокруг футбола в последние недели – ночные шествия, переполненные спортбары, новостные выпуски, начинавшиеся с сообщений со стадионов – породил довольно большую ответную волну от скептиков. Люди, далекие от спортивных страстей, усердно крутили пальцами у виска и упрекали соотечественников в неадекватности. Мол, как вообще может серьезный человек всерьез переживать из-за успехов или неудач каких-то «игроков в ногомяч»? Какая, в конце концов, разница, кто там победил? Какое это имеет значение для страны и ее жителей? Самые «продвинутые» критики, естественно, вспоминали бессмертные райкинские фразы про «22 бугая».

Однако не все так просто. Для начала – небольшое личное воспоминание. В 1995 году я впервые в жизни оказался в Италии. И быстро при попытках общаться с местными жителями обнаружил странную вещь: узнав, что я русский, итальянцы чаще всего по ассоциации вспоминали… о футболе! Точнее, о сборной СССР, которая в 1988 году выиграла в полуфинале первенства Европы у сборной Италии 2:0! Мои собеседники и тянули вверх большой палец, говоря о той grande Russia – и довольно хихикали, показывая жестами, что, дескать, сегодня нынешняя сборная России в подметки не годится их замечательной сборной! Lobanovski – good! – подмигивали они мне на том же ломаном английском, на котором у нас шел весь разговор.

Словом, меня поразило еще тогда: с момента последнего футбольного триумфа нашей сборной тогда прошло уже 7 лет, и тем не менее об этом помнили в Европе и, более того, моя идентичная «той сборной» национальная принадлежность рассматривалась «простыми европейцами» как чуть ли не главная позитивная характеристика меня и моей страны.

Это может нравиться или не нравиться, но это факт. Футбол в сегодняшнем глобализированном мире – это действительно гораздо больше, чем просто игра. Достаточно всего одной цифры. Известно, что трансляции с Чемпионата Мира по футболу, проводимого раз в 4 года, на всей планете смотрят более 1 млрд. (!) человек. Только представьте: какой-нибудь полуфинальный матч ЧМ смотрят, одновременно припав к своим телевизорам на всех концах земного шарика, миллиард с лишним человек! Шестая часть населения Земли, несмотря на разницу часовых поясов, климата и огромные расстояния, несмотря даже на разные времена года, на протяжении неких астрономических 1,5 часов занимается одним делом: смотрит. Куда? Правильно – на «22 бугая», бегающих по зеленому полю за одним мячиком.

Собрать такую аудиторию – даже отдаленно близкую по размерам – неспособен никакой Большой Театр и никакой Симфонический Оркестр. В этом смысле футбол как массовое зрелище поистине уникален на планете.

Конечно, снобы тут возразят, что «зато» Большой Театр смотрят интеллектуалы и «элита», а футбол – необразованные массы, чернь и вообще «быдло». Все опросы, однако, показывают, что это деление вполне искусственно; в реальности и «интеллектуалы» часто бывают вполне страстными болельщиками… И наоборот: заявление, что «я терпеть не могу ваш футбол!», никого еще не сделало интеллектуалом и «элитой» (хотя многим снобистски настроенным гражданам, конечно, очень хотелось бы, чтобы такой простой «путь в Элиту» существовал).

Таким образом, мы получаем, что успехи какой-то нации на футбольном поприще – это сегодня очень весомый способ «засветиться» и «продвинуть имидж» страны в глобальном масштабе. Ни одна речь политика, даже если это будет «Мюнхенская речь» Путина, не привлечет к стране и сотой доли того интереса, который даст один выход в полуфинал крупного футбольного форума. А если он еще и сопровождался бы яркой игрой!..

Нам было позволительно десятилетиями свысока поплевывать на футбол и все, что с ним связано прежде всего потому, что нам никогда не светили в нем крупные успехи, а футбольные сборные что СССР (за редкими исключениями), что России (практически всегда) производили на всех в мире жалкое и мутное впечатление. То есть нам приходилось активно эксплуатировать известный тезис «Зелен виноград» за неимением других резонов.

И данный чемпионат Европы по футболу начался для нас и нашей команды вполне стандартно – с на вид вполне безнадежного поражения от сильной европейской сборной. Однако потом – слава Хиддинку! – все волшебным образом изменилось, и Россия по праву завоевала журналистский титул «главной сенсации Евро-2008». Пришло время подсчитывать имиджевые дивиденды – не для футболистов и даже не для российского спорта, а в целом для страны и для всех ее граждан. Они не так уж малы!

Во-первых, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что нашим туристам в ближайшие годы станет легче путешествовать и общаться: в Европе – точно, с большой вероятностью – и в мире тоже, во всяком случае, в «футбольных» странах типа Бразилии, Аргентины и Южной Кореи. Легче станет вступать в контакт, заводить и поддерживать беседы, наконец, просто элементарно повысится узнаваемость бренда «Россия». Вполне возможно, что нашим бизнесменам станет легче вести переговоры – то есть их уже не будут воспринимать как малоизвестных дикарей с далекой малоизвестной на Западе страны.

Россия играла на Евро в привлекательный, красивый и СИЛЬНЫЙ футбол, чем выгодно отличалась, к примеру, от предыдущего Еврочемпиона – сб. Греции. В представлениях рядового телезрителя более свежие впечатления всегда накладываются на старые – возможно, для многих теперь Россия будет меньше ассоциироваться с атомной бомбой и «газовыми войнами» и чуть больше – с именами хороших футболистов-«звезд» типа Аршавина.

Есть существенный выигрыш и для внутренней политики. Феерическая и сильная игра футболистов нынешней России наносит довольно сильный удар по «ностальгирующим поклонникам совка», которых в стране довольно много. Как ни странно, но для «бывших советских» футбол – это настоящая «футболь»: постоянные относительные неудачи СССР на мировых футбольных полях (единственный крупный успех – победа в Евро далекого 1960-го года) породили целый комплекс и шлейф весьма злых анекдотов. До поры до времени «партию совков» спасало то, что Россия играла в футбол еще хуже, чем Советский Союз. И вот – 2008 год: общее признание, что так, как на этом Евро, Россия в футбол не играла НИКОГДА. Свободно, широко, мощно и красиво!

Заодно нанесен крепкий удар и по «посконно-лапотным» русским наци, сторонникам «особого русского пути», изоляционизма и неприкрытой враждебности к Западу, от которого, мол, в России все зло. Точка зрения, весьма популярная в последние годы, имеющая и официальную поддержку… Но футбол – слабое место и этих «лапотников», и тут им тоже крыть нечем: авторитет голландского специалиста Хиддинка в России в мгновение ока взлетел до небес (многие даже сгоряча выдвигали лозунг «Хиддинка в Президенты!»). Идея сотрудничества, а не вражды с Западом получила чрезвычайно наглядное – для широких масс – подтверждение.

Как ни странно, можно говорить и о том, что успехи сборной по футболу немало способствовали и укреплению позиций России… на просторах б. СССР! Именно так: внутри страны «ностальгирующие по совку» получили удар, а вот вне ее жители бывших советских республик, наоборот, увидели новую, привлекательную и почти родную Россию! В ночь победы России над Голландией массовые народные гуляния с криками «Россия!!» происходили не только в Москве и Питере, но в Минске, на Украине… и даже в Ташкенте! Что говорить, если даже в Тбилиси, чьи отношения с Москвой испорчены донельзя, в ту ночь также орали «Россия!»

Футбол – не просто игра. Если сборная страны являет миру обаяние силы и красоты – ее авторитет растет.

Теперь вопрос только в том, насколько грамотно мы сумеем распорядиться этим нежданно свалившимся на наши головы имиджевым капиталом. Не факт, что теперь нужно задаривать футболистов званиями и различными подарками. Наверно, гораздо более грамотными мерами со стороны государства будет – максимально усилить борьбу с «договорными матчами» и неспортивным судейством в чемпионате России. Только укрепление конкуренции и духа спортивной борьбы позволит сделать этот успех не локальным всплеском, а долговременной тенденцией.

Для имиджа страны это будет лучше, чем все усилия телеканала «Russia Today» (2008)

Стоит ли говорить, что ничего из написанного не сбылось, и после этого всё пошло только вниз, с поначалу малозаметным, но всё нарастающим ускорением. То есть есть я тогда это писал – а мы уже двинулись с горы.