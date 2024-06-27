 

Роскомнадзор упростит россиянам отказ от обработки персональных данных

27.06.2024, 12:00, Разное
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Роскомнадзор готовит поправки, которые упростят гражданам отзыв согласия на обработку персональных данных. Сейчас это сделать затруднительно, считают в ведомстве.

Замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер отметил, что отказ от обработки персональных данных должен стать возможен “в один клик”.

В министерстве считают, что необходимо разработать обязательные стандарты обращения с персональными данными. В этом будет задействована система управления согласиями от Минцифры, которая заработает на портале госуслуг.

Эксперты отмечают, что изменения скажутся на компаниях, которые работают с персональными данными граждан. Им придется внедрить механизм отказа и перестроить бизнес-процессы.


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