Эксперт Голицына объяснила, почему смартфон может перестать заряжаться

Причин, по которым смартфон перестает правильно заряжаться, множество. О самых распространенных пояснила Наталья Голицына, глава отдела телефонии в розничной сети МТС.

Одна из частых проблем — неисправность зарядного устройства или кабеля. Чтобы ее исключить, попробуйте подключить смартфон к другой розетке или через USB-порт компьютера. Однако Голицына подчеркивает: лучше использовать оригинальные провода.

Еще одна причина — засорение порта зарядки пылью. Его можно аккуратно очистить мягкой щеткой, но избегать попадания влаги внутрь.

Иногда проблема с зарядкой возникает из-за программных сбоев. В этом случае эксперт советует обновить программное обеспечение до последней версии и сбросить настройки до заводских. Но не забудьте сделать резервную копию данных!

Также причиной неисправности может стать аккумулятор. Перезагрузите устройство и проверьте состояние батареи в настройках. Если он изношен или поврежден, его нужно заменить.

В жаркое время телефоны нередко страдают от перепадов температур, что тоже приводит к проблемам с зарядкой. В таких ситуациях Голицына рекомендует дать смартфону немного остыть и лишь затем подключать его к сети.

И если перечисленные способы не помогли, возможно, у смартфона более серьезная неисправность: неисправность внутренних компонентов, таких как разъем зарядки или контроллер питания. В этом случае лучше обратиться в сервисный центр.