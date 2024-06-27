 

Эксперт Голицына объяснила, почему смартфон может перестать заряжаться

27.06.2024, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Причин, по которым смартфон перестает правильно заряжаться, множество. О самых распространенных пояснила Наталья Голицына, глава отдела телефонии в розничной сети МТС.

Одна из частых проблем — неисправность зарядного устройства или кабеля. Чтобы ее исключить, попробуйте подключить смартфон к другой розетке или через USB-порт компьютера. Однако Голицына подчеркивает: лучше использовать оригинальные провода.

Еще одна причина — засорение порта зарядки пылью. Его можно аккуратно очистить мягкой щеткой, но избегать попадания влаги внутрь.

Иногда проблема с зарядкой возникает из-за программных сбоев. В этом случае эксперт советует обновить программное обеспечение до последней версии и сбросить настройки до заводских. Но не забудьте сделать резервную копию данных!

Также причиной неисправности может стать аккумулятор. Перезагрузите устройство и проверьте состояние батареи в настройках. Если он изношен или поврежден, его нужно заменить.

В жаркое время телефоны нередко страдают от перепадов температур, что тоже приводит к проблемам с зарядкой. В таких ситуациях Голицына рекомендует дать смартфону немного остыть и лишь затем подключать его к сети.

И если перечисленные способы не помогли, возможно, у смартфона более серьезная неисправность: неисправность внутренних компонентов, таких как разъем зарядки или контроллер питания. В этом случае лучше обратиться в сервисный центр.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Эндокринолог Комисарова объяснила, почему не стоит бояться сахара

27.06 / Samsung представил 200-мегапиксельный датчик для телеобъективов

27.06 / Мнение «аналитика»: О ненависти… Да что вы о ней вообще знаете?!

27.06 / Жительница Стокгольма, обвинявшая Ассанжа в изнасиловании, погибла в автокатастрофе на следующий день после его освобождения

27.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Малка” против “Панцергаубицы 2000”

27.06 / Малышева и Гандельман заявили, что летом повышен риск болезней печени

27.06 / Российский хакер обвинен США в кибератаке на государственные сайты Украины

27.06 / Мнение: Опасность суперсилы, ошибочная логика гегемона и зачем нужны Игры стран БРИКС

27.06 / Минпросвещения опровергло введение экзаменов по идеям чучхе и сонгун в ЕГЭ

27.06 / Обновление Windows 11 лишило ПК возможности загружаться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика