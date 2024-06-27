 

Правительство готовит постановление о запрете возвращать дальневосточные гектары

27.06.2024, 11:33, Разное
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После того как россияне стали всё чаще возвращать полученные бесплатно дальневосточные гектары, в правительстве начали готовить проект постановления, который запретит «давать заднюю» – землю придётся освоить или хотя бы и дальше платить с неё налоги.

Проект был запущен в 2016 году с целью освоения районов Дальнего Востока за счёт бесплатной передачи гражданам земельных участков. С тех пор в одном только Хабаровском крае землю вернули 2 тысячи человек.

– Когда узнал про раздачу гектаров подал сразу несколько заявок на каждого члена семьи, даже на годовалую дочку. А потом мне стали приходить счета – оказывается, там надо налоги платить, – жалуется один из участников программы, которому уже отказали в возврате земли. – Было несколько вариантов развития: майнинг криповалют, выращивание гречки, строительство казино. Но по разным причинам ничего не получилось. Земля стала зарастать борщевиком, с которым я должен бороться по новому закону.

Пока что все, кому не удалось расторгнуть договор по соглашению сторон, могут обратиться в суд, но вскоре и эту лазейку прикроют, говорят источники в правительстве. Таким образом, цели по устойчивому развитию Дальнего Востока будут выполнены как минимум в перспективе до 2030 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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