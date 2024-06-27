Жена Ассанжа назвала дело против основателя Wikileaks атакой США на свободу прессы

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Жена Джулиана Ассанжа Стелла назвала дело против основателя WikiLeaks атакой на журналистику и посягательством на право общественности знать правду, заявив, что он не должен был провести ни дня в тюрьме. На пресс-конференции в Канберре Стелла Ассанж также поблагодарила всех, кто поддерживал её мужа, и призвала журналистов пока что не беспокоить его и дать время на общение с семьёй.

СТЕЛЛА АССАНЖ, жена основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа: Джулиан попросил, чтобы я искренне всех поблагодарила. Он хотел присутствовать. Но вы должны понять, через что он прошёл. Ему нужно время. Ему нужно восстановиться. И это длительный процесс. Я прошу вас дать нам пространство, уединиться, найти своё место, позволить нашей семье побыть семьёй до того момента, когда он сможет выйти на публику и выступить в выбранное им время.

Я думаю, это показывает, насколько правительству США неудобно, из-за того что эта информация вышла наружу. Фактом является то, что это дело является атакой на журналистику и посягательством на право общественности знать правду. Это дело не должно было быть открыто. Джулиан не должен был провести в заключении ни дня. Но сегодня мы празднуем, потому что сегодня Джулиан на свободе.

ДЖЕННИФЕР РОБИНСОН, член юридической команды Ассанжа: Это огромная победа для Австралии и для австралийской демократии. Это огромная победа для свободы слова. Это огромная победа для Австралии, что наш премьер-министр противостоял нашему союзнику, Соединённым Штатам, и потребовал возвращения австралийского гражданина.

Тот факт, что сегодня Джулиан вернулся домой, является результатом долгих 14 лет юридических баталий, политической пропаганды и постоянных кампаний, проводимых не только нами, но и многими другими людьми. За Джулианом стоит глобальное движение в защиту права на свободу слова, и именно благодаря глобальному движению и его поддержке стало возможным сегодняшнее решение о его освобождении.

Я хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нам в этой борьбе, кто поддерживал нас на протяжении всего пути, потому что без этой поддержки и проведённой кампании мы бы этого не добились. Джулиан невероятно благодарен за поддержку, которую он получает от австралийского правительства и общественности здесь, в Австралии, и мы рады, что он дома. Наконец-то он дома.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.