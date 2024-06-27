 

Терапевт рассказал, как пережить тепловой стресс

27.06.2024, 10:55, Разное
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Тепловой стресс возникает из-за чрезмерного перегрева организма, например, в душном помещении или при длительном пребывании на солнце, где температура не регулируется должным образом.

По словам врача-терапевта Льва Авербаха, первым признаком теплового стресса может стать обморок. Этот механизм срабатывает как компенсаторная реакция, чтобы доставить больше крови и кислорода к мозгу.

В жаре, где концентрация кислорода снижается, мозг замедляет свою активность, и это может привести к нарушению работы систем организма. Чтобы обеспечить кислородом мозг, организм перераспределяет кровоток, за счет чего давление в остальных частях тела может снижаться. Это вызывает дурноту, слабость и даже потерю сознания.

Однако обмороки могут возникать не только от перегрева. Причинами внезапного потери сознания могут быть эпилепсия, диабет или отравление токсинами.


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