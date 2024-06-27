Рупор кремлевской пропаганды: Об оборонительном союзе РФ и КНДР с марксистской точки зрения

Об оборонительном союзе РФ и КНДР с марксистской точки зрения

КНДР — страна, общество которой сегодня по уровню развития если не перегнало сталинский СССР, то приблизилось к нему вплотную. Сложно найти то положительное в сталинском опыте строительства коммунизма, что не было бы творчески переработано в чучхе и не воплощено в том или ином виде в КНДР.

И это не удивительно, ведь Ким Ир Сен внимательно и почтительно относился к Сталину:

«Советский Союз был могучей державой, которая разгромила фашистскую Германию во второй мировой войне. То, что он стал такой могучей державой, объясняется тем, что руководство Сталина было правильным и вокруг своего вождя были сплочены партия и народы этой страны. Во время второй мировой войны немецкие войска прорвались к подступам Москвы, но Сталин не покидал Москву, осуществляя руководство войсками и народами, а в день годовщины Октябрьской социалистической революции даже провел в Москве военный парад.

Ныне [в 1990-е гг.] я порою смотрю советский художественный кинофильм о боях за оборону Москвы, который имеется у меня дома. Противник находился в 40 километрах, Сталин эвакуировал в другие районы членов Политбюро ЦК партии и других руководящих работников, а сам остался в Кремле и продолжил командовать. Справившись с трудной ситуацией, в ходе войны организовал контрнаступление, нанес противнику сокрушительный удар и обеспечил историческую победу Советского Союза. Только по одному этому факту можно замечать, что Сталин был великим руководителем.

При Сталине партия продуманно направлялась. В то время развертывалась и усиленная борьба против космополитизма. После кончины Сталина Хрущев, взяв мошенническим способом в свои руки власть, проводил ревизионистскую политику. Под предлогом развенчания „культа личности“ он оклеветал на Сталина, систематически ослаблял партию и дезориентировал членов партии и беспартийных трудящихся, парализуя тем самым их революционный дух.

Крушение бывшего Советского Союза и социалистических стран Восточной Европы связано с тем, что в них не велось идейное воспитание людей. Ревизионисты с приходом к власти [после смерти Сталина] не пропагандировали социализм и коммунизм, а твердили только о деньгах, собственной легковой машине и дачах. В Советском Союзе около 30 лет не велась идейно-воспитательная работа, что привело к идейному перерождению людей и, наконец, к гибели Советского Союза.

[После разрушения СССР] я встретился с делегацией ветеранов войны Российской Федерации. Делегацией возглавил тот, кто был у нас вскоре после освобождения страны. Он герой Советского Союза. В прошлом его с нами связывала дружба, и с товарищем Ким Чен Сук тоже. На встрече я спросил: „Как теперь звать вас, товарищем или господином?“ И он просил меня называть себя товарищем. А я говорил: „Чтобы называли вас товарищем, вы должны иметь партийный билет“. Он ответил, что и сейчас у него партбилет. И я спросил его: „Что привело к провалу Советский Союз? Ведь у вас коммунистов насчитывалось 18 миллионов человек“. Он ответил, что это произошло потому, что партия Советского Союза не вела идейное воспитание людей.

Чтобы построить социализм и коммунизм, необходимо взять две крепости — политическую и материальную. Политическая крепость есть идеологическая. Не овладев ею, лишь с обилием товаров нельзя успешно строить социализм и коммунизм. Урок стран, в которых потерпел поражение социализм, показывает: из какого бы то ни было обилия товаров никакого толку не выйдет без идейного воспитания».

Все левые, которые хоть каким-то образом отвергают, принижают, презрительно или высокомерно относятся к успехам ТПК или северокорейскому обществу в целом, достойны клейма троцкизма. Им нет места в коммунистическом движении, они порывают с марксизмом или ещё не дозрели политически и ошибаются по глупости. Так как троцкизм есть прежде всего отрицание сталинского теоретического и практического опыта строительства коммунизма, который в данном случае материализован в Северной Корее.

КНДР нельзя сравнить с СССР по историческому значению только потому, что это небольшая страна, находящиеся в отдалении от тех народов, которые считают себя «ядром цивилизации». Корея на момент революции была колониальной, чрезвычайно отсталой, а после Освободительной войны её города лежали в руинах. Можно вспомнить слова Че Гевары:

«В Корее после нескольких месяцев ожесточенных боев северная часть страны подверглась самому чудовищному опустошению, какое можно найти в анналах современных войн: сплошь перепаханная бомбами, она осталась без фабрик, без школ, без больниц, без какого-либо следа жилья, где могли бы укрыться десять миллионов ее жителей.

Под прикрытием флага ООН в этой интервенционистской войне участвовали десятки стран, которыми командовали США, в боевые операции было вовлечено огромное количество американских солдат, в качестве пушечного мяса использовались призванные по мобилизации южные корейцы».

Однако, хотя КНДР сегодня в силу исторически обусловленных условий и обстоятельств не может считаться «родиной всех пролетариев» и «форпостом мировой революции» как СССР периода Сталина, она, безусловно, является немеркнущим маяком коммунизма в современном мире!

Именно в КНДР сформированы производственные отношения, в которых элементы, традиции и привычки эксплуататорских формаций сильнее всего вытеснены ростками коммунизма.

Именно в КНДР государство уже не вполне государство. Оно сливается с передовыми слоями общества и перестало быть аппаратом насилия в чистом виде.

Диктатура трудящихся в форме диктатуры ТПК во главе с вождём есть наглядная реализация принципов научного централизма, разработанных Лениным, апробированных Сталиным и творчески адаптированных Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. Наглядное подтверждение жизнеспособности научного централизма.

Именно ТПК как пример организации коммунистической партии у власти с грамотной конфигурацией отношения «вождь — партия — класс — массы» является образцом реализации научного подхода в условиях Кореи.

Все видимые издалека «недостатки», «шероховатости», «неточности» чучхе и ТПК, по большому счёту, не стоят и выеденного яйца, все это не более, чем диванное мудрствование. Да, действительно, категории, используемые в чучхе, сформулированы не настолько филигранно, как у классиков марксизма, а весьма самобытно. Содержащаяся в чучхе критика теории марксизма является, по сути, критикой оппортунистического понимания марксизма. Но главное в том, что чучхе работает, то есть при помощи чучхе в КНДР построено общество первой стадии коммунизма.

Практика самым ясным образом подтверждает, что потенциала научности в теории чучхе достаточно. Иными словами, чучхе является самобытным вариантом формулировок марксистских истин, а в отдельных моментах гениальным и прозорливым.

Причём чучхе подтверждается на практике не просто как теория и практика, достаточная по качеству для удержания власти, как например, идеологии китайской, кубинской, вьетнамской, лаоской компартий, но как теория и практика внедрения новых производственных отношений, новых общественных отношений в целом, формирования нового человека.

Например, Ким Чен Ын поставил перед партией грандиозную, историческую задачу не только добиться уровня образования всех членов общества не ниже среднего, но и политической перековки:

«Сегодня дело нашей революции вступило в новую историческую стадию, когда всесторонне осуществляется дело преобразования всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма с чувством глубокого почтения к вечным вождям великому Ким Ир Сену и великому Ким Чен Иру. Преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма — программа-максимум нашей партии, знамя ее вечной победы. Перед нами ставится задача — воспитать всех членов общества убежденными кимирсенистами-кимчениристами и развить все сферы социальной жизни в соответствии с требованиями кимирсенизма-кимчениризма с тем, чтобы сделать нашу Родину сильным государством мирового уровня, передовым социалистическим цивилизованным государством, в котором полностью реализовались бы идеалы и чаяния народа. Вот что является на данном этапе самой священной, важнейшей революционной задачей нашей партии, нашего народа, несущих эстафету дела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Реализация дела преобразования всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма возлагает на плечи научных работников почетную ответственность в выполнении роли первооткрывателя, проводника дела».

Причём такое воспитание налажено практически с пелёнок, что является важным новаторством в коммунизме.

Ошеломляющие империалистов всего мира успехи КНДР по созданию ядерного щита и достижению статуса независимой космической державы позволили ТПК нарастить усилия на экономическом фронте. Каждый год северокорейское общество, преодолевая гигантские, невиданные по тяжести проблемы, связанные со скудностью природных, людских ресурсов, изоляцией и постоянной угрозой вторжения, неуклонно продвигается вперёд. КНДР, между прочим, страна, вышедшая с наименьшими потерями из мирового ковидного кризиса благодаря наиболее человекосберегающему отношению.

Сегодня Северная Корея — наиболее счастливая, с научной точки зрения, страна, борющаяся за построение коммунизма. Морально-политический облик северокорейского общества, лишения и тяготы его напоминают советское общество и его положение периода индустриализации, коллективизации и восстановления после войны. Культура и нравственность северокорейского общества значительно превышают таковую познесоветского и тем более буржуазных стран.

И это государство, с мудрым руководством и построенное в соответствии с теорией марксизма, не только поддержало буржуазную РФ в войне с НАТО на Украине, но и заключило с ней оборонительный «пакт», практически на тех же условиях, что и с СССР в 1960-х гг. И это не позиция какой-нибудь КПРФ, сидящей на двух стульях (угодить своему избирателю, чтобы не лишиться бюджетного довольствия и угодить власти, чтобы не выгнали из Думы), а решение, основанное на взвешенной оценке мировых процессов. Причём такой договор не сказать, что тактически более выгоден КНДР, чем более нейтральный статус. Союз с Россией резко обостряет противоречия КНДР с США в лице южнокорейского марионеточного режима. Уже сейчас видно, что он спутал все карты империалистам и ответом будет исключительно эскалация и рост военной угрозы.

Касательно мотива Ким Чен Ына в заключении подобного соглашения с РФ, речь идёт именно о том, что ТПК предпочла наступательность. КНДР направляет свои усилия на стратегическую цель — уничтожение империализма, руководящей силой которого являются США, спайка американского и отчасти английского финансового капитала.

Разумеется, поддержка РФ в противостоянии с США и странами НАТО со стороны КНДР не делает Россию менее империалистической страной. Но в данной ситуации российскому империализму разгуляться особо негде, он ведёт борьбу за выживание, в политике превалирует национально-освободительный аспект, а не какие-то захватнические планы и тенденции. Такого рода оценка и читается в заявлениях ТПК по украинскому конфликту.

Сближение РФ и КНДР сыграет на руку нашему коммунистическому движению, т. к. значительно снизит антикоммунистическую пропаганду в аспекте очернения северян. Договор РФ и КНДР предполагает и партнёрство и в медийной плоскости.

Не менее важным является и то, что КНДР за счёт военно-технического сотрудничества получит доступ к технологиям, на самостоятельную разработку которых у неё уходят годы.

На наших глазах формируется, пусть и в форме «системы коллективной безопасности», лагерь государств с разным общественно-экономическим строем против американского империализма. Нечто вроде антифашистского фронта. Безусловно, со временем к данному оборонительному союзу присоединится КНР. В некотором смысле Китай и сейчас в нём состоит, т. к. КНДР имеет аналогичный оборонительный договор и с КНР. Чем больше государств займут последовательную позицию в борьбе с американским империализмом, тем лучше.

Можно только приветствовать подписанный Ким Чен Ыном и Путиным договор!

(с) А. Редин

https://prorivists.org/94_dprk-rf/ – цинк

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