Психолог: Одиночество и замкнутость ведут к ослаблению иммунитета

Психолог Дарья Дугенцова объяснила, почему длительное одиночество и социальная замкнутость могут спровоцировать снижение иммунитета. По ее словам, при отсутствии близкого общения у человека уменьшается выработка дофамина, который также называют “гормоном счастья”.

Дофамин оказывает положительное влияние на интеллектуальную деятельность и психологическое здоровье. У одиноких людей его выработка снижена.

“Человек получает “гормон счастья”, когда общается с друзьями и родными. Если человек постоянно один, тем более если постоянно находится в одном помещении, этого гормона вырабатывается меньше”, — отметила Дугенцова.

Снижение уровня дофамина негативно влияет на организм, в том числе и на иммунную систему. Одиночество является источником стресса, который провоцирует повышение кровяного давления и другие патологии, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Исследования показали, что у людей, долгое время живущих в одиночестве, в крови повышен уровень маркеров воспаления, которые часто выступают триггерами различных заболеваний. Ранее исследователи выяснили, что одиночество также повышает риск развития диабета.