«В нашем правительстве всегда найдётся место для вас» – Вован и Лексус разыграли Сунака от имени Зеленского

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли очередного западного лидера.

В середине июня они позвонили премьер-министру Великобритании Риши Сунаку от имени Владимира Зеленского и пообещали трудоустроить политика на Украине в случае поражения Консервативной партии на парламентских выборах.

– Сунак поверил, что сначала беседовал с Ермаком, а потом с самим Зеленским. Под конец разговора он посетовал, что в Англии ему «светит статья» и он не против продолжить карьеру за пределами Альбиона. Мы и предложили ему место в Киеве, – сказал Столяров.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании подтвердил факт разговора, однако обвинил российских пранкеров в монтаже записи. В ближайшее время Даунинг-стрит планирует опубликовать «подлинный разговор, в котором господин Сунак категорически отказывается переехать на Украину».

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