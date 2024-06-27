Кокаин не понадобится, но энергетик бы не помешал — спикер Джонсон о готовности Байдена к дебатам с Трампом

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Слова людей о снижении умственных способностей Байдена — это не оскорбления, а признание того, что итак очевидно всем вокруг. Такую позицию в эфире CNN озвучил спикер Майк Джонсон, комментируя предстоящие дебаты Трампа и Байдена. Как отмечает политик, самым сложным для президента будет идти нога в ногу с Трампом, который регулярно ходит на митинги и разговаривает там по два часа подряд без перерывов и записей.

ВЕДУЩАЯ: Ранее вы говорили, что наблюдаете снижение когнитивных способностей у президента Байдена. Но не кажется ли вам, что вы и ваши коллеги-республиканцы установили для него слишком низкую планку?

МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей США: Послушайте, я просто говорю правду, Кейтлин. У меня нет никакой личной неприязни к Джо Байдену, и, разумеется, я уважаю нашу власть. Но я просто признаю то, что видят все вокруг.

Мы не можем повлиять на процесс старения. Все стареют по-разному и в разном темпе. Мой тесть — ровесник президента Байдена, но он находится в превосходной форме. Он работает 12 часов в день, ведёт небольшой бизнес, которым занимается уже много лет, он энергичен и может сделать, кажется, практически всё. А президент Байден — нет.

Люди это видят. И это очень опасно. Мне не доставляет особого удовольствия говорить об этом, поскольку и наши противники ведь тоже это видят…

Я думаю, мы будем наблюдать очень интересный контраст между этими двумя мужчинами. И самое интересное в этой гонке, Кейтлин, то, что оба этих человека были президентами. Так что можно не обращать внимания на их речи, можно не обращать внимания на тезисы — достаточно будет посмотреть на послужной список этих двоих. По-моему, это очень важно.

ВЕДУЩАЯ: Но, спикер Джонсон, зная вас и то, как себя ведёте вы, считаете ли вы, что некоторые высказывания совсем уж неуместны? Когда люди из кампании Трампа и сам Трамп предполагают, что Байден будет под кокаином во время дебатов в четверг вечером…

МАЙК ДЖОНСОН: Послушайте, некоторые вещи говорятся в шутку. Конечно, никто не ожидает, что Джо Байден примет кокаин. Но при этом люди действительно задаются вопросом (и я думаю, вполне понятно, почему у них возникают такие мысли): а не выпить ли ему какие-нибудь энергетики или что-то в этом роде?

Уровень его энергии, как вы видите, очень зависит от того, в каком формате он выступает и на каком мероприятии. Мы ожидаем от него того же уровня, что и во время речи «О положении дел в стане». В тот вечер у него было много энергии. Вот такого Джо Байдена я ожидаю увидеть.

Вопрос в том, сможет ли он продержаться на сцене полтора часа и идти нога в ногу с президентом Трампом, который, как вы знаете, ходит на митинги и разговаривает там по два часа подряд без перерывов и каких-либо записей. В общем, на это будет очень интересно посмотреть.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.