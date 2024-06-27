 

Исследование мумии «инопланетянина» из Перу показало, что скелет похож на человеческий, но…

27.06.2024, 6:39, Разное
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Странные “инопланетные мумии”, найденные несколько лет назад в Перу, в основном были отвергнуты официальным научным сообществом как подделка. Однако не все так просто.

Новое исследование одной из мумий, известной под кодовым именем “Мария” (она же M01), показало, что внутри нее находятся кости, похожие на человеческие, и строение ее скелета вполне человеческое, однако присутствуют “многие морфологические и анатомические структурные отличия”.

“Марию” ранее уже изучали, в том числе российские специалисты, но не так подробно.

“Мария” датирована примерно 3-4 веками нашей эры, то есть ей около 1700 лет. Она является самой человекоподобной из первых шести странных мумий, обнаруженных в 2017 году внутри неназванной гробницы где-то в пустыне Наска.

Остальные пять мумий это сильно свернутые и плохо сохранившиеся останки, предположительно, ребенка и четыре очень маленьких “гуманоида” с заметно нечеловеческим скелетом. Недавно были обнаружены еще две “инопланетные” мумии, но по ним пока очень мало информации.

Исследование всех этих странных останков спонсирует мексиканский уфолог Хайме Мауссан. Он собрал команду из частных врачей, антропологов и прочих специалистов, которые проводят анализы ДНК тканей мумий, сканируют их тела и пытаются понять, что это были за существа. Это люди с редкой генетической мутацией, останки инопланетных существ, посещавших в далеком прошлом Землю, или гибриды?

Новое исследование мумии “Марии”, опубликованное в Журнале социального и экологического менеджмента, показало, что на ее сильно вытянутом черепе нет следов, показывающих, что это была искусственная деформация.

“Наиболее примечательной особенностью черепа является его значительное удлинение, без внешних признаков сдавливания черепа внешними агентами…В частности, свод черепа демонстрирует нетипичный рост и развитие, напоминающий долихоцефальный фенотип…Кроме того, объем черепа на 30 процентов больше, чем у нормального человека”, – пишут исследователи.

А еще у нее нет наружных слуховых проходов, только отверстия ушных каналов. Может быть уши не сохранились, а может их изначально не было, сказать сложно.

Изучение костей черепа также показало, что глаза существа были сильно выпучены, а верхняя и нижняя челюсти сильно выступают вперед, сильнее, чем у современного человека. В челюстях не хватало шести зубов, а оставшиеся были сильно стерты. Три зуба мудрости отсутствовали.

Кроме черепа, ученых также удивили руки и ноги существа. На каждой кисти и стопе было при три пальца, при этом кости трех этих пальцев были очень широкими, так что общая ширина ладони и запястья была такой же как у человека. А вот по длине пальцы были на 8 дюймов длиннее.

“Примечательно, что каждый палец руки имеет четыре фаланги, в отличие от трех фаланг у нормального человека… На уровне пальцев ног также наблюдается по четыре фаланги на каждом из трех пальцев, тогда как у нормальных людей обычно только по три фаланги на палец”.

Также выяснилось, что пяточная кость “Марии” имеет иную структуру и форму, чем у людей. Как правило, пяточные кости человека имеют большой выступ сзади, который помогает выдерживать вес тела и сохранять равновесие при вертикальном хождении, но у “Марии” отсутствует эта деталь, что говорит о том, что она, видимо, ходила сгорбившись, чтобы сохранять устойчивость.

К слову, сканирование позвоночника показало некоторые повреждения, а на костях рук и ног найдены следы артрита.

Изучение костей таза выявило признаки того, что “Мария” в самом деле была женского пола. Однако ее череп имеет черты, характерные для мужчин – выступающие черепные бугры, сосцевидные отростки и толстые кости черепа.

Все тело этой мумии, как и другие найденные в Наска останки “инопланетян”, покрыто белым порошком – это так называемая “диатомовая земля”, окаменелые остатки микроскопических водорослей.

“На основе поверхностного морфологического и томографического анализа изображений сделан вывод, что образец M01 представляет собой высушенное гуманоидное тело с биологической архитектурой, сходной с человеческой, но демонстрирующей многочисленные структурные различия и морфологические и анатомические особенности”, – сделали вывод исследователи.


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