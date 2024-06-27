 

В Украине обличающим коррупцию журналистам грозят передовой

27.06.2024, 4:37, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На Украине журналисты, обличающие коррупцию в высших кругах власти, становятся жертвами травли в интернете, получают обвинения в уклонении от службы и угрозы отправки на передовую, пишет Politico. При этом, как отмечает издание, именно чиновников, которые должны оказывать защиту в подобных случаях, журналисты и считают ответственными за преследования.


АР

Киевский режим преследует журналистов, занимающихся расследованием коррупции среди украинских чиновников, и использует свою власть, чтобы заставить замолчать критиков правительства, пишет Politico. 

Журналист Евгений Шульгат собирался опубликовать материал о коррупции в Службе безопасности Украины, когда в торговом центре к нему подошли солдаты в форме и попытались вручить ему повестку. «Я расцениваю это как запугивание и препятствование моей журналистской деятельности», — рассказал Шульгат, отметив, что произошло это сразу после того, как он обратился в СБУ по поводу своей статьи. Он отказался принять повестку и вместо этого подал жалобу.

Правительство настаивает на своей непричастности и обещает принять меры в любом подобном случае. «Использование инструментов уголовного правосудия для оказания давления на любого человека, включая активистов, неприемлемо, и о таких фактах необходимо немедленно сообщать компетентным органам», — заявил в беседе с Politico заместитель главы офиса президента Олег Татаров, курирующий правоохранительные органы Украины.

Но инцидентов становится всё больше. Глава украинского «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что именно Татаров стоит за обвинениями в его адрес в неявке на военную службу и незаконном использовании автомобиля, приобретённого волонтёрами для ВСУ. Шабунин связывает эти обвинения со своей деятельностью по обличению Татарова.

Другие украинские журналисты, освещающие проблемы коррупции в стране, например, Александр Салиженко и Юрий Николов, также утверждают, что Киев использует различные тактики запугивания. Все они подвергаются травле в интернете, обвинениям в уклонении от службы и угрозам отправки на передовую.  


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