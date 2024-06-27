Американцы становятся жертвами миграционной политики Байдена

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За провальную миграционную политику президента Джо Байдена расплачиваться приходятся американцам, и в подавляющем большинстве они от этого устали, заявил в эфире Fox Business бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вульф. По его словам, американцы видят, что Байден спровоцировал кризис на границе и не в состоянии найти решение.

ВЕДУЩАЯ: С нами на связи Чед Вульф. Чед, спасибо, что сегодня нашли для нас время. Мы слышали репортаж Грейди Тримбла о коллапсе нашей границы. Минувшая неделя стала неделей чудовищных преступлений. В ситуации с границей возникает ощущение, что американцы становятся сопутствующими потерями в ожесточённой борьбе между Байденом и Трампом.

Трамп пытался решить проблему границы, Байден отменил принятые им меры. Теперь сообщают, что в Куинсе нелегальный иммигрант изнасиловал тринадцатилетнюю девочку. Её отец называет это следствием байденовской политики «открытых границ». В Хьюстоне два нелегальных иммигранта из Венесуэлы убили двенадцатилетнюю Джоселин Нунгарай и бросили её тело в ручей. В штате Мэриленд изнасилована и убита мать пятерых детей Рэйчел Морин. Избиратели требуют: «Закройте границу!»

Сенатор Рэнд Пол называет преступность со стороны нелегальных иммигрантов достаточной причиной для дисквалификации Байдена. Байден мог бы всё это остановить и закрыть границу, но он этого не делает. Почему?

ЧЕД ВУЛЬФ, бывший исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности: Очень хороший вопрос. Те три с половиной года, что Байден находится на посту президента, мы наблюдаем его провальную политику по границе. Зачастую последствия ужасны, некоторые примеры вы уже привели. Думаю, в подавляющем большинстве американский народ устал на всё это смотреть. Речь здесь идёт о базовом чувстве справедливости. Люди видят, как это сказывается на тех районах, где они живут, и хотят, чтобы подход сменился.



На дебатах, которые состоятся в этот четверг, и далее мы увидим чёткую разницу позиций относительно того, как защитить границу, обезопасить американцев и не пропускать в США ничего и никого плохого. В свой первый срок президент Трамп частично это обеспечивал, именно такой сигнал, я думаю, он направляет и сегодня.

ВЕДУЩАЯ: Граница стала местом преступления. Мы говорим о преступности. Не о «красных» и «синих» штатах, не о разногласиях между республиканцами и демократами. Однако демократы относятся к проблеме как к пункту политической борьбы. И американцы говорят: «Минуточку! Это ведь нас касается! А мы платим вам зарплату. Всё твое пятидесятилетнее пребывание в Вашингтоне, Джо Байден, оплачено из нашего кармана. За то время, пока ты там находишься, эти проблемы разрослись, а ты ничего не сделал».

ЧЕД ВУЛЬФ: Да, думаю, американскому народу ясно, что действия, предпринимаемые каждый год с 2021-го, привели к этому кризису на границе. И вместо того чтобы говорить в Белом доме о выдаче разрешений на работу для иностранных граждан, состоящих в браке с гражданами США, нужно обозначить: «Вот так мы будем обеспечивать безопасность границы. Так будем защищать американские города и не допускать на улицы фентанил». Вот по каким вопросам американский народ ждёт ответов. Но об этом администрация Байдена фактически молчит. У них нет решений, нет настоящего плана работы по какому-либо из этих вопросов.

Дата выхода в эфир 25 июня 2024 года.